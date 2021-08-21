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  4. Nagehan Alçı'dan Mehmet Ceyhan'a yanıt: Sevimli huysuzluğunu seviyorum

Nagehan Alçı'dan Mehmet Ceyhan'a yanıt: Sevimli huysuzluğunu seviyorum

21.08.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi. Ceyhan'ın, "Hayal görüyor sanırım, psikiyatriste görünse iyi olur" dediği Alçı, "Sevimli huysuzluğunu seviyorum" sözleriyle karşılık verdi.

Nagehan Alçı'dan Mehmet Ceyhan'a yanıt: Sevimli huysuzluğunu seviyorum

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a bugünkü yazısıyla yanıt verdi.

Nagehan Alçı'nın kendisini eleştirdiği yazısına, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Hayal görüyor sanırım, psikiyatriste görünse iyi olur" sözleriyle karşılık vermişti. Ceyhan'ın sözlerine Alçı'dan bugün yanıt geldi.

Ceyhan'ın sert sözlerinin nedeninin, Bilim Kurulu üyeliğine kabul edilmemesinin kendisinde yarattığı hayal kırıklığı olduğunu belirten Alçı, "Benimle ilgili söylediklerine de hiç kızmıyorum. Sevimli huysuzluğunu seviyorum da ayrıca." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Nagehan Alçı Mehmet Ceyhan
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Alçının suçu yok,koskoca profesörün bunu gazeteci yerine koyup muhatap alması
BU NE PİŞKİN Bİ KADIN YA? MEHMET HOCA İŞİNİN UZMANI, PANDEMİNİN İLK GÜNÜNDEN BERİ SÖYLEDİKLERİ BİRE BİR TUTTU. SENİN TUTARLI NEYİN VAR BUGÜNE KADAR?
Nagehan ibre nereye dönse oraya dönersin....

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