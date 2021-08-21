Nagehan Alçı'dan Mehmet Ceyhan'a yanıt: Sevimli huysuzluğunu seviyorum

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a bugünkü yazısıyla yanıt verdi.

Nagehan Alçı'nın kendisini eleştirdiği yazısına, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Hayal görüyor sanırım, psikiyatriste görünse iyi olur" sözleriyle karşılık vermişti. Ceyhan'ın sözlerine Alçı'dan bugün yanıt geldi.

Ceyhan'ın sert sözlerinin nedeninin, Bilim Kurulu üyeliğine kabul edilmemesinin kendisinde yarattığı hayal kırıklığı olduğunu belirten Alçı, "Benimle ilgili söylediklerine de hiç kızmıyorum. Sevimli huysuzluğunu seviyorum da ayrıca." ifadelerini kullandı.



