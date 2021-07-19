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Nagehan Alçı'dan Melih Bulu hakkında çok konuşulacak iddia

19.07.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektörlük görevinden alınan Prof. Dr. Melih Bulu için Habertürk yazarı Nagehan Alçı'dan çok konuşulacak bir iddia geldi. Alçı, Melih Bulu için moralinin çok bozuk olduğunu ve Türkiye'den ayrılmayı düşündüğünü söyledi.

Nagehan Alçı'dan Melih Bulu hakkında çok konuşulacak iddia

2 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi 'ne rektör olarak atanan ve 15 Temmuz'da görevden alınan Prof. Dr. Melih Bulu ile ilgili Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'dan çok konuşulacak bir iddia geldi.

Alçı, 'Melih Bulu’ya devlet başka bir görev mi verecek?' başlığıyla yayımlanan yazısında Prof. Dr. Melih Bulu 'nun sırra kadem basmış durumda olduğunu söyledi.

Melih Bulu hakkında birçok iddia ortaya atıldığını belirten Alçı, Bulu’nun moralinin tahmin edildiği üzere çok bozuk olduğunu, Türkiye’den ayrılmayı düşündüğünü ve Türkiye dışında bir üniversiteye gitmek için temaslarda bulunduğunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi Üniversitesi Nagehan Alçı Melih Bulu
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