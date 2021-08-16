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Nagehan Alçı'dan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a tepki: Artık yeter

16.08.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, koronavirüs salgını sürecinde yüz yüze eğitime ara verilen okullarla ilgili değerlendirmeleri nedeniyle Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a tepki gösterdi. Alçı, "Artık yeter Sayın Mehmet Ceyhan" ifadesini kullandı.

Nagehan Alçı'dan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a tepki: Artık yeter

Yeni dönemde okullarda yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı merak edilirken, Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, bu konudaki açıklamaları için Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a tepki gösterdi.

Ceyhan'ın canlı yayında yaptığı açıklamalarını değerlendiren Alçı, "1.5 yıldır pompalanan bu korku, yaratılan bu efsane çocuklarımızı mahvetti. Artık birinin kral çıplak demesinin vakti geldi de geçiyor!" ifadesini kullandı.

Ceyhan'ın programdaki sözlerini eleştiren Alçı, "Birçok meslektaşınızın söylemek isteyip de söylemediğini ben söyleyeyim: Artık yeter Sayın Mehmet Ceyhan! Eğitim en temel haktır. Pompaladığınız korkular ile bu ülkenin çocuklarının elinden bu hakkı alma girişimine son verin…" açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Nagehan Alçı Mehmet Ceyhan yüz yüze eğitim
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