Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

CHP'li Dursun Çiçek'in, AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili olarak 'Onları iktidardan indirin bakın biz onları nasıl yargılıyoruz diyen başsavcılar var.' sözleri tartılışmaya devam ediyor. Konuyu bugün 'Dursun Çiçek'e teşekkür etmeliyiz' başlığıyla köşesine taşıyan Haberturk.com yazarı Nagehan Alçı, 'Erdoğan’ın bir şekilde devrildiği gün, ailesiyle beraber içeri atılmak isteneceğinin itirafı bu' ifadelerini kullandı. Alçı'nın, MİT ve Emniyet'in desteği ile bu konunun araştırılması gerektiği çağrısında bulunduğu yazısı şöyle: İki gündür hem siyaset hem de yargı çevrelerinde CHP’li Albay Dursun Çiçek’in son açıklamaları konuşuluyor. Çiçek’e göre eğer Başkan Erdoğan iktidardan bir şekilde indirilirse onu ve bu iktidarı sanık sandalyesine oturtacak çok sayıda savcı, hakim ve hatta başsavcılar varmış. Bu başsavcılar ve hakimler bizzat Çiçek’e, “Erdoğan iktidarına gücümüz yetmiyor komutanım. Siz bunları iktidardan indirin, ondan sonra biz ne yapacağımızı biliriz” diyorlarmış.

Erdoğan’ın bir şekilde devrildiği gün, ailesiyle beraber içeri atılmak isteneceğinin itirafı bu. Tam anlamıyla tetikte bekleyen bir 27 Mayıs kafası bu. Ama zaten bu sebeple Türkiye’nin çoğunluğu Tayyip Erdoğan’dan asla vazgeçmiyor. Adnan Menderes’ten sonra Erdoğan’ı da bu kafaya yedirmek istemiyor… ‘KOMUTANIM’ DİYEN BAŞSAVCILAR



Dursun Çiçek çok açık biçimde kimi başsavcılar, hakimler ve savcılarla bu skandal konuşmaları yaptığını itiraf etti. Ayrıca konuşmasından öğrendik ki, ‘bağımsız ve tarafsız’(!) kimi Türk savcıları ve hakimleri Dursun Çiçek’e, ‘Komutanım’ diye hitap ediyorlarmış. Hatta belki karşısında hazırola da geçiyorlardır. Hakimlerin ve savcıların 28 Şubat generalleri karşısında hazırola geçtiğini çok yakın zaman önce görmüş bir milletiz. O nedenle bunlar şaşırtıcı değil… Aslında bu dürüst itirafları için vesayetçiliğe karşı demokrasinin yanında duran herkes Çiçek’e teşekkür etmeli. Dursun Çiçekler yalnız değil. Ahmet Yavuz gibi kimi generaller de konuşmalarında aynı dili kullanıyor. Muharrem İnce’nin bile ağzından kaçırdığı böyle lafları var. Bu ülkede hala vesayet rejimi ve 27 Mayıs kafası tam olarak yıkılmadı. Sivillerdeki darbecilik zihniyeti şu an ordu içinde olandan çok daha fazla.

OTANTİK DİYALOGLARDAN BAHSEDİYOR



Dediğim gibi Dursun Çiçek’e teşekkür etmeliyiz. Türk yargısında hala nice Ömer Altay Egesellerin, nice Salim Başolların ya da nice Vural Savaşların, nice Sabih Kanadoğluların olduğunu bir kez daha somut şekilde hepimize hatırlattı. Türkiye’nin, hukuku bir emirle katletmeye hazır sözde hukukçuların ülkesi olduğunu unutmamamız gerektiğini anımsattı hepimize… Kimileri Çiçek’in yalan söylediğini iddia ediyor ama ben öyle düşünmüyorum, zira kendi görüşünü aktarsa o görüşe , “TSK içinde Fetullahçı ancak yüzde 10 kadardır. F-16 pilotlarına iftira atıyorlar” yorumu gibi absürt bir yorum olarak bakabiliriz ama burada somut yapılmış otantik diyaloglardan bahsediyor. ÇİÇEK ADLİYELERDE ÇOK GEZER



Ayrıca Dursun Çiçek’in mevcut adliyelerde çok gezdiği ve kimi savcılarla hakimlerle içli dışlı olduğu da biliniyor. Mesela halen yargılanması süren Ergenekon davalarına artık çok az sanık katılırken Çiçek hala hepsine gidiyor. Buna benzeyen tüm davalarda hep adliyede ve milletvekili olduğu dönemde de bu kimliğin avantajıyla savcılar ve hakimlerle bizzat odalarında görüşüyordu.