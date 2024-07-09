Nagehan Alçı'nın aşk yaşadığı Yunanistanlı diplomatın kim olduğu ortaya çıktı

Nagehan Alçı, Nevşin Mengü’nün YouTube kanalında yayınlanan programda Yunanistanlı bir diplomatla ilişki yaşadığını duyurmuştu. Nagehan Alçı’nın bugün ilişki yaşadığını açıkladığı Yunan konsolosluğunda görevli istihbaratçının kim olduğu ortaya çıktı.
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