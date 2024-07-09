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  4. Nagehan Alçı'nın aşk yaşadığı Yunanistanlı diplomatın kim olduğu ortaya çıktı

Nagehan Alçı'nın aşk yaşadığı Yunanistanlı diplomatın kim olduğu ortaya çıktı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
09.07.2024 18:04
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Nagehan Alçı, Nevşin Mengü’nün YouTube kanalında yayınlanan programda Yunanistanlı bir diplomatla ilişki yaşadığını duyurmuştu. Nagehan Alçı’nın bugün ilişki yaşadığını açıkladığı Yunan konsolosluğunda görevli istihbaratçının kim olduğu ortaya çıktı.

Nagehan Alçı'nın aşk yaşadığı Yunanistanlı diplomatın kim olduğu ortaya çıktı

''Ben bir yabancı diplomat ile birlikteyim'' diyen Nagihan Alçı'nın ilişkisi olduğu Yunanistanlı diplomatın kim olduğu ortaya çıktı.

Express


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Anahtar Kelimeler:
Konsolos Nagehan Alçı Nevşin Mengü
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