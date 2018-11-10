Nagehan Alçı'nın Atatürk yazısında 'maço' ifadesinin yer aldığı bölüm değiştirildi

Haberturk.com yazarı Nagehan Alçı, “80 yılın ardından başka bir Atatürk” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Alçı, yazısında İpek Çalışlar’ın “Atatürk” kitabından yola çıkarak, Mustafa Kemal'in hayatına dair bazı satırlar yazdı.
"SÜREKLİ HİZMET BEKLEYEN MAÇI BİR ERKEKTİ"
Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Alçı, “Atatürk’ün özel hayatı” ara başlığı altında, Cumhuriyet’in ilk cumhurbaşkanının “kadınları eve ait gördüğünü, maço olduğunu” yazdı ve Atatürk’ün kadınlara “bakışını” şöyle anlattı:
“Atatürk düşünce olarak kadınların toplumda erkeklerle eşit yeri olmasına yürekten inanan bir siyasi liderdi. Bu yönüyle gerçekten tam bir ilericiydi. Fakat kişisel hayatında kadınlardan bir erkek olarak sürekli hizmet bekleyen ve kadınlarını eve ait gören maço bir erkekti.
Bunu siyasete girmek istediğinde Latife Hanım’a verdiği cevapta da görüyoruz. Şöyle diyor Paşa: “Ben kadınların meclise girmelerinden yanayım. Ama karımın mecliste olmasından yana değilim. Bana rahatı ancak sevgili karım verebilir.” (İsmet Bozdağ’ın Atatürk ve Latife Hanım kitabından)”
YAZISINDAKİ İFADELER DEĞİŞTİRİLDİ
Gazete Duvar'daki haberde, gelen tepkilerin ardından, Alçı’nın Atatürk’ün maço olduğunu iddia ettiği kısımın yazıdan çıkarıldığı belirtildi.
Alçı’nın yazısı şu şekle dönüştü:
“Atatürk düşünce olarak kadınların toplumda erkeklerle eşit yeri olmasına yürekten inanan bir siyasi liderdi. Bu yönüyle gerçekten tam bir ilericiydi. Kadınların kişisel hayatındaki yerine ilişkin ipucunu siyasete girmek istediğinde Latife Hanım’a verdiği cevapta görüyoruz. Şöyle diyor Paşa: “Ben kadınların meclise girmelerinden yanayım. Ama karımın mecliste olmasından yana değilim. Bana rahatı ancak sevgili karım verebilir.” (İsmet Bozdağ’ın Atatürk ve Latife Hanım kitabından).”
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