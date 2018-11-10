HABER

Nagehan Alçı'nın Atatürk yazısında 'maço' ifadesinin yer aldığı bölüm değiştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 14:59 | Son Güncelleme

Haberturk.com yazarı Nagehan Alçı'nın bugün yayımlanan yazısındaki, Atatürk'ün 'kadınları eve ait gördüğü' ve 'maço olduğu' ifadeleri değiştirildi.

Nagehan Alçı'nın Atatürk yazısında 'maço' ifadesinin yer aldığı bölüm değiştirildi

Haberturk.com yazarı Nagehan Alçı, “80 yılın ardından başka bir Atatürk” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Alçı, yazısında İpek Çalışlar’ın “Atatürk” kitabından yola çıkarak, Mustafa Kemal'in hayatına dair bazı satırlar yazdı.

"SÜREKLİ HİZMET BEKLEYEN MAÇI BİR ERKEKTİ"

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Alçı, “Atatürk’ün özel hayatı” ara başlığı altında, Cumhuriyet’in ilk cumhurbaşkanının “kadınları eve ait gördüğünü, maço olduğunu” yazdı ve Atatürk’ün kadınlara “bakışını” şöyle anlattı:

“Atatürk düşünce olarak kadınların toplumda erkeklerle eşit yeri olmasına yürekten inanan bir siyasi liderdi. Bu yönüyle gerçekten tam bir ilericiydi. Fakat kişisel hayatında kadınlardan bir erkek olarak sürekli hizmet bekleyen ve kadınlarını eve ait gören maço bir erkekti.

svrsvs

Bunu siyasete girmek istediğinde Latife Hanım’a verdiği cevapta da görüyoruz. Şöyle diyor Paşa: “Ben kadınların meclise girmelerinden yanayım. Ama karımın mecliste olmasından yana değilim. Bana rahatı ancak sevgili karım verebilir.” (İsmet Bozdağ’ın Atatürk ve Latife Hanım kitabından)”

YAZISINDAKİ İFADELER DEĞİŞTİRİLDİ

Gazete Duvar'daki haberde, gelen tepkilerin ardından, Alçı’nın Atatürk’ün maço olduğunu iddia ettiği kısımın yazıdan çıkarıldığı belirtildi.

Alçı’nın yazısı şu şekle dönüştü:

“Atatürk düşünce olarak kadınların toplumda erkeklerle eşit yeri olmasına yürekten inanan bir siyasi liderdi. Bu yönüyle gerçekten tam bir ilericiydi. Kadınların kişisel hayatındaki yerine ilişkin ipucunu siyasete girmek istediğinde Latife Hanım’a verdiği cevapta görüyoruz. Şöyle diyor Paşa: “Ben kadınların meclise girmelerinden yanayım. Ama karımın mecliste olmasından yana değilim. Bana rahatı ancak sevgili karım verebilir.” (İsmet Bozdağ’ın Atatürk ve Latife Hanım kitabından).”

PARTNERTüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!Tüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!
Atatürk, Nevşehir'de anıldıAtatürk, Nevşehir'de anıldı
Siirt'teki anma töreninde plakasız araç alarmıSiirt'teki anma töreninde plakasız araç alarmı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nagehan Alçı mustafa kemal atatürk 10 Kasım atatürkün özel hayatı

En Çok Okunan Haberler

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Annesinin mezarında dua ederken topraktan bebek çıktı!

Annesinin mezarında dua ederken topraktan bebek çıktı!

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Devletten patrona maaş desteği!

Devletten patrona maaş desteği!

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

İlginizi Çekebilir

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Böyle cevap verdi

Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Böyle cevap verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
ya nagehan sende yıllardır yaranamadın gitti bazılarına
Bu kadınla ilgili bir habere yorum yazmaya değmez.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk'ü anma töreninde yürekler ağza geldi!

Atatürk'ü anma töreninde yürekler ağza geldi!

Emniyet ve jandarma düğmeye bastı! Bin 810 kişi yakalandı

Emniyet ve jandarma düğmeye bastı! Bin 810 kişi yakalandı

Hulusi Akar'dan Hakkari'deki patlama hakkında açıklama

Hulusi Akar'dan Hakkari'deki patlama hakkında açıklama

Adana'da deprem (Kandilli son depremler)

Adana'da deprem (Kandilli son depremler)

Dışarı çıkmayın deyip kıyamet tarihini açıkladı: 11 Kasım!

Dışarı çıkmayın deyip kıyamet tarihini açıkladı: 11 Kasım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir ilk! Çok tartışılmıştı, bugün kullanılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir ilk! Çok tartışılmıştı, bugün kullanılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.