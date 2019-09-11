Nagehan Alçı'nın 'İmamoğlu' sorusuna Muharrem İnce'den yanıt!

Muharrem İnce katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı. Gazeteci Nagehan Alçı'nın "Ekrem İmamoğlu siyasi rakibiniz mi?" sorusuna Muharrem İnce "Ekrem bey arkadaşım benim, siyasi akrabam benim" yanıtını verdi.

İnce, "Epeydir ekranlarda yoktunuz. Ne oldu da sessizliğini bozuyor Muharrem İnce? Mardin gezisi için de aynı şey akıllara geldi. İl başkanınız sayın Canan Kaftancıoğlu, geçtiğimiz günlerde 9 yıl 8 ay hapse mahkum oldu. Onun karar duruşması vardı. Oraya niye gitmediniz de Mardin'e gittiniz." sorusuna "Bazılarına yetişemiyoruz. Sözcü'nün bir duruşmasına katılabildim" yanıtını verdi.

"HDP İL BİNASININ ÖNÜNDEKİ ANNELERİ ZİYARETİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?" SORUSUNA YANIT

Nagehan Alçı'nın "Diyarbakır'da HDP il binasının önündeki anneleri ziyareti düşünüyor musunuz?" sorusuna İnce, "Benim gittiğimde böyle bir eylem yoktu. Giderim tabii niye gitmeyeyim. Bu akşam her konu dahil bir tanesini ayrı tutarım, anneyi. Ama Diyarbakır ama Cumartesi annesi ama şehit annesi. Çok dikkatli konuşmayı seçerim. Bu benim hem milli hem dini görevimdir. Asla o anneleri incitmek isterim. İster HDP'nin ister CHP'nin ister AK Parti ister Cumhurbaşkanlığı'nın önünde, hiç farketmez. Bir annenin evladını aramasından daha insani, vicdani şey olamaz. Benim kendi doğrularım vardır. Doğrularım benim vicdanımdır. Ana vatan diyoruz. Ana vatanımızda analara ağıt yaktırıyoruz. Ana haber diyoruz, ana haberlerde kadın cinayetlerini anlatıyoruz. Anayasa diyoruz ilkellikleri dolduruyoruz içine. Asla eleştirmem, haklarıdır. Ama şunu söyleyeceğim. Bu çocuklar kaçırıldı ya da gönüllü gitti. Nereye gittiler? PKK'ya. Kurucusu kim? Abdullah Öcalan. Nerede? İmralı'da. Peki Nevruz'da Öcalan'ın mektubunu okuttu mu Erdoğan? Okuttu. Seçimde bir akademisyeni gönderim oy istedi mi istedi? Kardeşini televizyona çıkartıp oy istedi mi? İstedi. Şimdi aynı şeyi analar için yapsınlar. Sen oy için Osman Öcalan'ı televizyona çıkardın. Şimdi analar için yardım istesin. Binali Yıldırım'a oy isterken yapıyorsun bunu. Ben de böyle söylerim" dedi.