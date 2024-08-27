HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nagehan Alçı'nın sözleri sonrası çok öfkelendi! Cemal Enginyurt adeta isyan etti: Gelin tutuklayın lan!

Nagehan Alçı'nın sözleri sonrası çok öfkelendi! Cemal Enginyurt adeta isyan etti: Gelin tutuklayın lan!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
27.08.2024 23:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, kendisine sert sözlerle yüklenen gazeteci Nagehan Alçı'ya yanıt verdi. Hakkındaki 'tutuklama' çağrılarına da sert tepki gösteren Enginyurt, "Tutuklayın lan. Gücünüz yetiyorsa tutuklayın hadi. Sizin tutuklamanızdan korkan namerttir" dedi.

Nagehan Alçı'nın sözleri sonrası çok öfkelendi! Cemal Enginyurt adeta isyan etti: Gelin tutuklayın lan!

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, kendisine sert sözlerle yüklenen gazeteci Nagehan Alçı'ya Sözcü TV'de cevap verdi. Daha sonrasında yalanlanan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için 'istifa etti' iddialarını gündeme getiren ve bir anda tartışmaların odağı haline gelen Enginyurt, hakkındaki 'tutuklama' çağrılarına da sert tepki gösterdi.

"GÜCÜNÜZ YETİYORSA TUTUKLAYIN"

Çok sinirlendiği görülen Enginyurt, şu ifadeleri kullandı;

"Tutuklayın lan. Gücünüz yetiyorsa tutuklayın hadi. Sizin tutuklamanızdan korkan namerttir. 14 yaşında 4 yıl zindanda yattım da bundan sonra hapishanede yatsam ne yazar. Tutuklayın. Ama biliyorum ki niyetleri şu: Hepimizi bir bir susturmak istiyorlar. Her söylediğimizden dolayı saldırarak bizi susturmak istiyorlar. Konuşmayalım istiyorlar."

FGDGDFH

NAGEHAN AKÇI'YA YANIT VERDİ

Gazeteci Nagehan Alçı'nın "Mehmet Şimşek'in gitmesini istemek, Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Cemal Enginyurt'un yaptığı vatan hainliğidir" sözlerine de yanıt veren Enginyurt, "O, bana vatan haini deyince millet beni daha çok sevdi. Milletin seçtiği bir vekilim, memleketime sahip çıktım. Bu kulisleri yayanlar kendileri. Kendi arkadaşları" diye konuştu.

GFFDGDH

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Nagehan Alçı Cemal Enginyurt
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray-Young Boys maçının ilk saniyelerinde saç baş yoldurtan karar!

Galatasaray-Young Boys maçının ilk saniyelerinde saç baş yoldurtan karar!

Ferahlayan İstanbul'a kötü haber!

Ferahlayan İstanbul'a kötü haber!

Babaları tarafından katledildiler! Talihsiz çocuklardan geriye kalan yemek fotoğrafının hikayesi yürekleri burktu

Babaları tarafından katledildiler! Talihsiz çocuklardan geriye kalan yemek fotoğrafının hikayesi yürekleri burktu

Gözünü kırpmadan öldürdü! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Gözünü kırpmadan öldürdü! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

13 yaşındaki çocuğu defalarca tokatladı! Skandal görüntüler

13 yaşındaki çocuğu defalarca tokatladı! Skandal görüntüler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.