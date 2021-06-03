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  4. Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandı mı? İddialar sonrası açıklama

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandı mı? İddialar sonrası açıklama

03.06.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteciler Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşandıkları iddiası gündem yarattı. Sosyal medyada hızla yayılan haberler sonrası gazeteci çiftten açıklama geldi.

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandı mı? İddialar sonrası açıklama

2010 yılında nikah masasına oturan gazeteciler Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın sosyal medya hesapları üzerinden tartışması çift hakkında yeni iddiaları beraberinde getirdi.

Posta Gazetesi magazin muhabiri Alev Gürsoy, Alçı ve Kütahyalı çiftinin boşandığını ileri sürdü.

İDDİAYI YALANLAYIP MUTLULUK POZU VERDİLER

Haklarında çıkan boşanma iddiasının ardından Meydaradar'a açıklama yapan çift, boşanmadıklarını ve evliliklerinin devam ettiğini söyledi. Kütahyalı ve Alçı, mutlu olduklarını söyleyerek bir de aile fotoğraflarını gönderdi.

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Ayrılık iddiasını bir de Twitter hesabından yalanlayan Kütahyalı "Geçen ay mahkemeye gidip Nagehan ile tek celsede boşanmışız" diyerek haberleri tiye aldı.

Nagehan Alçı'dan eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın açıklamalarına tepkiNagehan Alçı'dan eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın açıklamalarına tepki

NE OLMUŞTU?

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı çifti Twitter üzerinden karşılıklı mesajlarla tartışmışlardı.

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarla Açık ve Net'e konuk olan eşi Nagehan Alçı'ya 'nasihatlerde bulundu.'

Programa katılan hukukçu Ümit Kocasakal ile Alçı arasında yaşanan gerginlik sonrası paylaşımlar yapan Kütahyalı, "Nagehan'cım lütfen benim hatırım için hoşgörülü ol. Şu an bizim emrimizde olan, bize hizmet eden, muhalefeti bölen, bizim kontenjanımızla muhalif rolü oynayan bu arkadaş gibiler rejim için çok mühim. CHP'ye zarar verip, bize faydalı olan bu tip gibilere ihtiyacımız var" dedi.

Program sırasında paylaşımlarını sürdüren Kütahyalı, "Nagehan'cım beni dinlemedin ve beni kırdın. Ekranda sahte Atatürkçülük şovu yapıp sonra Adnan Oktar’ın, PKK’lıların ve FETÖ'cülerin avukatlığını yaparak milyon dolarları indiren bu tipler bize faydalı. Kabaca ifade edeyim: Bunlar bizim köpeğimiz. Onlar bize lazım, hoşgörülü ol" ifadelerini kullandı.

Alçı ise yaşananlarla ilgili bugün kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu. Alçı, "Rasim Ozan'ın çirkin ifadelerini kınıyorum, paylaştığı mesajın içeriğini de dilini de çok yanlış buluyor ve içinde ismimin geçmesinden üzüntü duyuyorum" diye yazdı.

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