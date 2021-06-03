Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandı mı? İddialar sonrası açıklama

2010 yılında nikah masasına oturan gazeteciler Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın sosyal medya hesapları üzerinden tartışması çift hakkında yeni iddiaları beraberinde getirdi.

Posta Gazetesi magazin muhabiri Alev Gürsoy, Alçı ve Kütahyalı çiftinin boşandığını ileri sürdü.

İDDİAYI YALANLAYIP MUTLULUK POZU VERDİLER

Haklarında çıkan boşanma iddiasının ardından Meydaradar'a açıklama yapan çift, boşanmadıklarını ve evliliklerinin devam ettiğini söyledi. Kütahyalı ve Alçı, mutlu olduklarını söyleyerek bir de aile fotoğraflarını gönderdi.

Ayrılık iddiasını bir de Twitter hesabından yalanlayan Kütahyalı "Geçen ay mahkemeye gidip Nagehan ile tek celsede boşanmışız" diyerek haberleri tiye aldı.

NE OLMUŞTU?

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı çifti Twitter üzerinden karşılıklı mesajlarla tartışmışlardı.

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarla Açık ve Net'e konuk olan eşi Nagehan Alçı'ya 'nasihatlerde bulundu.'

Programa katılan hukukçu Ümit Kocasakal ile Alçı arasında yaşanan gerginlik sonrası paylaşımlar yapan Kütahyalı, "Nagehan'cım lütfen benim hatırım için hoşgörülü ol. Şu an bizim emrimizde olan, bize hizmet eden, muhalefeti bölen, bizim kontenjanımızla muhalif rolü oynayan bu arkadaş gibiler rejim için çok mühim. CHP'ye zarar verip, bize faydalı olan bu tip gibilere ihtiyacımız var" dedi.