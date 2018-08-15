Nagehan Alçı'yı kahreden olay

Geçen Perşembe günü Yemen'in kuzeyindeki Sada'da Suudi koalisyonun düzenlediği hava saldırısında piknikten dönen bir okul otobüsü vurulmuştu. Uluslararası Kızılhaç Komitesi saldırıda 29 çocuğun öldürüldüğünü açıklarken, uluslararası alanda tanınmayan Husi hükümeti ise ölü sayısının 51 olduğunu ve aralarında 40 çocuk bulunduğunu belirtmişti.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, saldırıyı köşesine taşıdı. Alçı, "Kendi dertlerimizle öyle meşgulüz ki, dünyada neler olup bittiğine bakamaz olduk. Evet, hepimiz dolar krizi ile yatıp kalkıyoruz. ABD, siyasi olarak bizi sıkıştırmak için ekonomik ambargoları devreye sokuyor. Evet, durum son derece can sıkıcı. Öte yandan dünyada öyle vahşi, öyle kahredici gelişmeler var ki…" dedi.

Alçı'nın yazısının ilgili kısmı şöyle;

Yemen’de geçtiğimiz perşembe günü ABD destekli Suudi güçleri Saada kentinde bir saldırı düzenledi. Haberlerde görmüşsünüzdür. Ancak maalesef dünyanın o bölgelerindeki şiddet öyle olağanlaştırıldı ki, belki dikkat bile etmediniz ya da o an haberi gördünüz ve geçtiniz…. Halbuki perşembe günü Yemen’de 40 çocuk güle oynaya, öğretmenleri ile birlikte okul pikniğinden dönüyorlardı. Bir pazar yerinden geçerken şoför içecek bir şey almak için durduğu sırada hava saldırısı otobüsü vurdu. O otobüsün içinden görüntüleri izledim. 6 ila 11 yaş arasında değişen cıvıl cıvıl çocuklar… Şarkı söylüyorlar, oyun oynuyorlar ve sonra bir anda…