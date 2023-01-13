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Nagihan Karadere'den Acun Ilıcalı’yı kızdıracak Survivor itirafı! "Survivor sahte bir ortam"

13.01.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni sezonu için geri sayım başlarken eski sezon yarışmacılarından olan Nagihan Karadere’den şok eden bir açıklama geldi. Survivor’ın hafızalara kazınan isimlerinden biri olan Karadere açtı ağzını yumdu gözünü.

Nagihan Karadere'den Acun Ilıcalı’yı kızdıracak Survivor itirafı! "Survivor sahte bir ortam"

Survivor’a birçok defa katılan ve performansı ile hafızalara kazınan Nagihan Karadere yaptığı açıklamalar ile gündemde yer alıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor’a katılan Karadere mobbinge uğradığını söyledi ve detayları açıkladı.

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“MOBBİNGE UĞRADIM”

Beyaz TV'ye röportaj veren Nagihan Karadere mobbinge uğradığını söyledi. Karadere "Survivor sahte bir ortam, herkes menfaat herkes çıkar derdinde. Arkadaşlıklar yalan" dedi.

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Karadere açıklamasına “Survivor'da görmediğim kadar samimiyetsizlikler gördüm. Görmediğim kadar yalanlar gördüm. Hayatımda görmediğim üçkağıtlar gördüm.” sözleri ile devam etti.

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Survivor Nagihan 3 kez yarışmaya katıldı. Survivor 2018'in finaline kadar gelen ve Adem Kılıççı ile oylamaya kalan Nagihan Karadere şampiyonluğu Kılıççı'ya kaptırmıştı.

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"SAKIN GİTMESİNLER" SÖZLERİNİ ONAYLAMIŞTI

"Survivor 2023 yarışmacıları, Survivor hayatlarını kolaylaştırmak istiyorlarsa beni dinlesinler!" diyen Turabi şunları söyledi:
“SAKIN GİTMESİNLER! Eğer açlığa, sivrisineklere, uykusuz ve aç geçecek gecelere, aile ve arkadaş özlemine, sert tahtada aylarca yatmaya, yüzünü bile görmek istemediğin kişilerle aynı adada kalmaya, konsey stresine ve bunlar gibi daha onlarca zorluğa dayanamayacaklarsa sakın ha sakın gitmesinler!

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Sevgili yeni Survivor kardeşlerim, aklınızın bile alamayacağı açlıkla ve zorlukla karşılaşacaksınız. Şimdilik içinizden 'Ben dayanırım, ben ne zorluklar, açlıklar gördüm!' diyeceksiniz. İlk haftadan sonra 'Ben nereye düştüm!' diye düşüneceksiniz.
Kazasız belasız hepimize güzel bir sezon dilerim." dedi.
Turabi'ye destek ise son dönem Acun Ilıcalı ile ters düşen Nagihan Karadere'den geldi. Nagihan paylaşıma "Aynen öyle canım benim" yazdı.


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