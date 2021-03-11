Nagihan Karadere’den şoke eden sözler! 'Bu yıl altımızda kaldılar'

Survivor 2021'in dün akşam ekrana gelen yeni bölümde gerilim dolu anlar yaşadı. İletişim oyununu kaybeden ünlüler takımından Çağrı, karşı takımdaki Steven ile tartışmaya başladı. Öfkesine hakim olamayan Çağrı, kendisini uyaran sunucu Murat Ceylan'a da "Ne yeter, sana ne" diyerek sert çıktı.

"SURVIVOR TARİHİNDE BİR İLK"

Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olarak katılan eski Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, yarışmada yaşanan tartışma hakkında şunları söyledi:

"Survivor tarihinde bir ilk. Biz de iki sene üst üste çok zorlu bir Survivor yaşadık. Yarışmacılarla uğraştık ama Çağrı'nın bu hareketi göz ardı edilemez bir boyutta. Biz de tartışıyorduk ama kadın olarak her zaman daha temkinliydik. Turabi'yi çok severim normal hayatta o kadar agresif biri olduğunu düşünmüyorum. Survivor'da rakibinin söylediği bir şey de o da hemen yükselebiliyor. Benim gibi aynı... Çağrı'nın bu hareketi çok yanlış bir hareket ama diskalifiye gerektirecek bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Çünkü rakibiyle arasında yaşanan bir atmosferden kaynaklı ciddi bir yükseliş var. Murat Ceylan'ı çok seviyorum inanılmaz kalender bir insan ve çok kibar. Bu olayın Murat Ceylan'la örtüşmesi beni çok rahatsız etti. Çağrı'nın kötüye düşmesinin nedeni Murat Ceylan'a yaptığı zelzelişi ve ona yükselişi. Hakikaten bu Survivor tarihinde görülmemiş bir olay."