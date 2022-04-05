Nagihan Karadere doping yaptı mı? Federasyondan doping açıklaması! Survivor Nagihan Karadere neden diskalifiye oldu?

Survivor 2022 adasında Nisa'nın Nagihan Karadere ile ilgili ortaya attığı iddia ortalığı karıştırdı. Nisa konseyde Nagihan'ı işaret edip 'Senin steroidden beynin yanmış" ifadesini kullandı. Nagihan Karadere 'ne demek istediğini' sorunca da 'Doping testinden yakalandın ya' karşılığını verdi. Nagihan Karadere duruma tepki göstererek 'Allaha şükür 11 yıldır rekorum orda duruyor. Ben dopingden yakalanmadım' karşılığını verdi. Peki Nagihan Karadere doping yaptı mı?

SURVİVOR NAGİHAN KARADERE DOPING YAPTI MI?

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, bir televizyon programında yaşanan ve atletizmin imajını olumsuz etkileyen tartışmalarla ilgili açıklama yapılma gereğinin doğduğu ifade edildi.

Halen 400 metre engelli Türkiye rekorunu elinde bulunduran eski milli atlet Nagihan Karadere ile ilgili mesnetsiz iddiaların ortaya atıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar söylendi:

"Kariyeri boyunca 10 yıldan fazla milli formayı giyen Karadere'nin zamanında dopingden yakalandığı iddia edilmiş ve karalanmaya çalışılmıştır. 400 metre engelli branşında 55.09'luk Türkiye rekorunu 2011'den bu yana elinde tutan Nagihan Karadere'nin zamanında dopingden yakalandığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır."

"ATLETİZMİN İMAJINA ZARAR VERDİĞİNİ..."

"Bu vesileyle kamuoyunu bilgilendirirken, popüler mecralardaki tartışmaların atletizmin imajına zarar verdiğini hatırlatıyor, hem katılımcıları hem de program yapımcılarını bu gibi konularda daha hassas olmaya çağırıyoruz."

