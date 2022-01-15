Nagihan Karadere kimdir? Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere kaç yaşında ve nereli?

Türk kısa mesafe ve engelli koşucusu olan Nagihan Karadere Survivor'a 2018'de 2. kez katılmış ve o sezon 2. olmuştur. Nagihan Karadere, Ece Arven Gökçe adında bir kız çocuğu annesidir. Karadere, imaj değişikliği ile bir dönem magazin dünyasında oldukça konuşulmuştu. İşte merak edilenler...

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

16 şubat 1984, Kadirli doğumlu Nagihan Karadere 37 yaşındadır. Adana'da dünyaya gelen Karadere 2012 Londra olimpiyatlarında A barajını geçerek olimpiyatlarda yarıştı. Küçüklüğünden beri atletizme ilgi duydu. 2003'te Köstence'de yapılan Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya aldı. 2012'de Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde yer aldı. Ancak hatalı çıkış yapan Karadere yarış dışı kaldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra hatalı çıkış yapınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı.



