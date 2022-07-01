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Nagihan Karadere'nin sağlık durumu nasıl? Survivor'a 6. olarak veda eden Nagihan Karadere hastanelik oldu

01.07.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan ve önceki gün final bölümüyle ekrana gelen Survivor All Star'daki hırslı kimliği ile ön plana çıkan Nagihan Karadere yarışmaya 6. sırada veda etmişti. Nagihan Karadere'nin yarışma sonrası Türkiye'ye döner dönmez sağlık sorunuyla uğraştığı ve soluğu hastanede aldığı öğrenildi. Peki Nagihan Karadere'nin sağlık durumu nasıl? İşte son durumu...

Nagihan Karadere'nin sağlık durumu nasıl? Survivor'a 6. olarak veda eden Nagihan Karadere hastanelik oldu

Survivor All Star'da göstermiş olduğu parkurlardaki performansıyla kendisinden sıkça söz ettiren Nagihan Karadere yarışmayı 6. sırada tamamlayarak veda etmişti. Survivor'da şampiyon adaylarından biri olarak gösterilen ismin Türkiye'ye dönüşünün ardından sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi. Peki Nagihan Karadere'nin sağlık durumu nasıl, hastalığı ne?

NAGİHAN KARADERE'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Türkiye'ye dönüş sonrası ağrıları sebebiyle hastaneye giden Karadere'nin sağlık sorunlarıyla uğraştığı öğrenildi. Ünlü sporcu, börek taşı düşürdü. İlerleyen günlerde ameliyat olacak olan sporcu, böbrek ağrıları sebebiyle Survivor'ın bu akşam gerçekleşecek final gecesine ise katılamadı.

ELENEREK HERKESİ ŞAŞIRTMIŞTI

All Star 2022 sezonunda ünlüler takımında performansı ile ekranlara damga vuran isimlerden olan Survivor All Star yarışmacısı Nagihan Karadere önceki günlerde Survivor’a veda etmişti. Yarışmadaki güçlü adaylardan biri olarak gösterilen Nagihan Karadere’nin Survivor’dan elenmesi ise herkesi şaşırtmıştı.

Karadere, Türkiye'yi pek çok yarışmada temsil etmişti. Milli atletlik yapan isim 2011 yılında 400m engelli koşusunda elde ettiği rekor derecesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

AMELİYAT OLACAK

Şimdilerde tedavi gören Nagihan Karadere’nin tamamen iyileşmemesi durumunda milli atletin önümüzdeki haftalarda ameliyat olacağı öğrenildi.

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TV8 survivor Nagihan Karadere survivor all star
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