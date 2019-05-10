Nahcivan'da yandı, Erzurum'da tedavi görüyor

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- NAHCİVAN'da evinin mutfağındaki ocağa doğalgaz bağlamak isteyen Mammadali Rzazade (59), sigara yakmak isteyince ölümden döndü. Vücudunun büyük bir bölümünde derin yanıklar oluşan evli ve 5 çocuk babası Rzazade, Erzurum'da tedaviye alındı.

Nahcivan'da yanık merkezi olmadığı için Bakü'ye gönderilen Mammadali Rzazade buradaki tedavi masraflarının çok olması nedeniyle Erzurum'a getirildi. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alınan Rzazade'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eşini kurtaran Türk doktorlarına teşekkür eden Nezaket Rzazade, "Eşim mutfakta ocağa ek olarak bir hat çekiyordu. Ben ve çocuklarım salonda oturuyorduk. Eşim unutup sigara yakmak isteyince büyük bir patlama oldu. Mutfağa gittiğimizde eşimin üzerindeki kıyafetlerinin yandığını gördük. Kovalarla su döküp söndürdük. Nahcivan'da yanık servisi olmadığı için bizi Bakü'ye gönderdiler. Ama oradaki tedavinin çok pahalı olması nedeniyle Erzurum'a geldik. Burada paradan önce insan sağlığının önemli olduğunu gördük. Herkes bize kucak açtı. Bu sevgi bize günlerdir çektirdiği acıyı unutturdu" diye konuştu.

Bir anlık dikkatsizliğinin pahalıya mal olduğunu söyleyen Mammadali Rzazade de "Erzurum'da özel bir şirkette uzun yıllar çalıştım. İş bitince ülkeme döndüm. Mutfaktaki ocağa doğal gaz çekiyordum. Sigara yakmak isteyince büyük bir patlama oldu ve bulunduğum yer alevlerle doldu. Sonra üzerindeki elbiselerin yandığını gördüm. Yardımıma koşan eşim ve çocuklarım üzerime su dökerek söndürdü. Yaşamam bir mucizeydi. Nahcivan'da yanık merkezi olmadığı için Bakü'ye gittik. Orada ise tedavi masraflarını karşılamamız mümkün değil. Ağır yanıklar içinde karayolu ile Erzurum'a geldik. Şimdi çok iyiyim. Allah Türkiye'yi başımızdan eksik etmesin" dedi.

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