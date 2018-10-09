Nahda Hareketi istişare ve uzlaşıdan yana

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, aralarındaki ittifakın sona ermesinin ardından ilk kez bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Gannuşi, Nahda Hareketi'nin "seçimlerin gerçekleştirilmesi önündeki engellerin aşılması için siyasi arenada ve özellikle devletin yürütme mercilerinde istişare ve uzlaşıdan yana olduğunu" ifade etti.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Sibsi'nin de "devleti birleştirme, kamu çıkarını ve hukuku üstün tutma, ihlalde bulunanlara da engel olma yönündeki çabasından" söz ettiği belirtildi.

Tunus'ta sokaktaki vatandaşın hayatını zorlaştıran ekonomik koşulların düzeltilmesi için ortak çabanın gerekliliğine vurgu yapan Sibsi, Tunus siyasetinde aralarında Nahda Hareketi'nin de bulunduğu tüm gruplara saygısının altını çizdi.

- Nida Tunus'tan ayrılık açıklaması

Öte yandan Cumhurbaşkanı Sibsi'nin kurucusu olduğu Nida Tunus Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada da Nahda Hareketi ile ittifakın sona erdiği duyuruldu.