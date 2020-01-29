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Nahda Hareketi'nden ABD'nin sözde barış planına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 23:45 | Son Güncelleme

Nahda Hareketi'nden ABD'nin sözde barış planına tepki

TUNUS (AA) - Tunus'ta Nahda Hareketi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail meselesine ilişkin sözde barış planını "yüzyılın komplosu" olarak nitelendirdi.

Nahda Hareketi, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın bu sözde barış planıyla Filistin halkının meşru haklarını hiçe saydığını belirtti.

Başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurmaları konusunda Filistin halkına destek verdiklerini hatırlatan Nahda, Trump'ın adlandırdığı gibi "yüzyılın anlaşması" değil "yüzyılın komplosu" niteliğindeki bu planın, Filistin'i tasfiye etme projesi ve Filistin halkının meşru haklarına karşı bir saldırı olduğunu vurguladı.

Tunus Parlamentosunu Filistin için acil toplantıya çağıran Nahda Hareketi, uluslararası toplumu da Filistin halkı ve toprakları aleyhindeki bu plana karşı harekete geçmeye davet etti.

- ABD'nin sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı, "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

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ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı Filistin israil Nahda Tunus

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