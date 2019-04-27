TUNUS (AA) - Tunus'taki Nahda Hareketi, Nessma televizyon kanalının yayını durdurmaya zorlamak için güce başvurulmasına tepki gösterdi.

Raşid el-Gannuşi önderliğinde Nahda Hareketince düzenlenen olağanüstü toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Nessma televizyon kanalına yönelik tutum, "Tunus'a, devrimine ve itibarına hakaret, ülkede medya alanındaki kazanımları tehdit eden olumsuz bir mesaj" olarak nitelendirildi.

"Devletin medyaya müdahale politikasını akıllara getiren yayını kesme yöntemi, medya kurumlarının bağımsızlığı ve ifade özgürlüğü açısından devrim ve anayasa kazanımlarına aykırıdır." denilen açıklamada, Bağımsız Görsel ve İşitsel İletişim Yüksek Kuruluna (HAICA) kanalı kapatma kararından vazgeçmesi çağrısı yapıldı.

Tunus emniyet birimleri, HAICA'nın kararı doğrultusunda Nessma televizyon kanalının ekipmanlarına el koymuştu.

Tunus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan ez-Zak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kolluk kuvvetlerinin HAICA'nın 15 Nisan'da aldığı "Nessma'nın yasa dışı çalıştığı" yönündeki kararı uyguladığını belirtmişti.

Nessma televizyon kanalı da yayınladığı açıklamada, HAICA'nın "keyfi kararı üzerine yayını durdurduklarını" paylaşmıştı. Televizyon kanalının çevresini güvenlik güçlerinin sardığı, çalışanlara karşı güç kullanıldığını öne sürülmüştü.

