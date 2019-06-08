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Nahda Hareketinden "seçimlere hazırız" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 20:27 | Son Güncelleme

Nahda Hareketinden "seçimlere hazırız" mesajı

TUNUS (AA) - Tunus'ta Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Ali el-Urayyıd, sonbaharda yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine hazır olduklarını bildirdi.

Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Ali el-Urayyıd, hareketin resmi kuruluşunun 38. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, partinin 6 Ekim'de yapılması planlanan parlamento seçimlerine hazır olduğunu belirterek, mevcut aşamada önceliklerinin aday listelerinin hazırlanması olduğunu söyledi.

Urayyıd, 17 Kasım'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partiyi temsil edecek kişinin henüz belirlenmediğini, parti içinden bir kişinin aday gösterilebileceği gibi parti dışından bir kişinin de desteklenebileceğini ifade etti.

Nahda Hareketinin kendini geliştirmek adına her on yılda bir değerlendirme raporları hazırlayan partilerden olduğunu dile getiren Urayyıd, partinin yaklaşık 50 yıllık siyasi mücadeleden sonra kendisini olgunluğa erişmiş bir hareket olarak gördüğünü kaydetti.

Urayyıd, partinin gelecek 5 yıl için gerçekçi bir program hazırlama aşamasında olduğunu sözlerine ekledi.

"İslami Eğilim Hareketi" olarak 1972'de yola çıkan ancak faaliyetlerini gizli bir şekilde yürüten hareket, 1981'de resmi olarak kurulduğunu açıklamış, ismini de "Nahda Hareketi" olarak değiştirmişti.

Tunus'ta bu yıl içinde 6 Ekim'de genel, 17 Kasım'da ise cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Nahda Hareketi seçimler Tunus

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