HABER

Nahda Hareketi'nden Suudi Arabistan açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 20:21 | Son Güncelleme

Nahda Hareketi Suudi Arabistan'la iş birliği ve kardeşlik ilişkilerine önem verdiğini bildirdi

TUNUS (AA) - Tunus'taki Nahda Hareketi, Suudi Arabistan ile iş birliği ve kardeşlik ilişkilerine önem verdiklerini açıkladı.

Koalisyon ortağı Nida Tunus Partisi'nin, Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'yi "ülkenin dış ilişkilerine müdahalede bulunmakla" suçlamasının ardından Hareket yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Nida Tunus'un, Gannuşi'nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin demeçlerinin "Tunus'un dış ilişkilerine müdahale içeriği" taşıdığı yönündeki iddiası yalanlandı.

Gannuşi'nin söylemlerinde, "Suudi Arabistan'ın hedef alındığına ilişkin algının yanlış olduğu" vurgulanan açıklamada, Nahda Hareketi liderinin Suudi Arabistan'la iş birliğine ve kardeşlik ilişkilerine önem verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Gannuşi'nin konuşmasında herhangi bir isim vermediği ve bir devlete işaret etmediği belirtilerek, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının korkunçluğundan ibret alınmasının kastedildiği" vurgulandı.

"Gannuşi'nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini, Tunus devriminin sembolü Muhammed Buazizi'nin trajik yanma sahnesine benzettiği" hatırlatılarak, benzeme şeklinin de tüm dünyanın ilgisine mazhar olması yönüyle değerlendirildiği ifade edildi.

Nahda Hareketi ayrıca, Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde kardeş Suudi Arabistan'la iş birliği ve ilişkilerin güçlenmesini içeren devletin resmi politikasına bağlı kalındığını vurguladı.

Nahda lideri Raşid el-Gannuşi, partisinin cumartesi günkü yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, Kaşıkçı'nın öldürülmesini dünyayı derin uykusundan uyandıran bir vahşilik ve deprem olarak nitelemiş, Kaşıkçı cinayetini, Tunus devriminin sembolü Muhammed Buazizi'nin trajik yanma sahnesine benzetmişti.

PARTNERKaradeniz'de bulundu! Dünyanın en eskisi!Karadeniz'de bulundu! Dünyanın en eskisi!
Yalova’da coşkulu yürüyüşYalova’da coşkulu yürüyüş
Havacılık merkezinde 'Cumhuriyet' fotoğrafıHavacılık merkezinde 'Cumhuriyet' fotoğrafı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Nahda Hareketi Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi Nida Tunus Partisi Suudi Arabistan Tunus

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Villadan 2+1 daireye!

Villadan 2+1 daireye!

Fenerbahçe'nin efsane ismi İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin efsane ismi İstanbul'a geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da pompalı dehşeti! Rehin aldı

İstanbul'da pompalı dehşeti! Rehin aldı

İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İstanbul'da trafiği durduran yangın!

İstanbul'da trafiği durduran yangın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.