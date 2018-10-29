Nahda Hareketi'nden Suudi Arabistan açıklaması

TUNUS (AA) - Tunus'taki Nahda Hareketi, Suudi Arabistan ile iş birliği ve kardeşlik ilişkilerine önem verdiklerini açıkladı.

Koalisyon ortağı Nida Tunus Partisi'nin, Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'yi "ülkenin dış ilişkilerine müdahalede bulunmakla" suçlamasının ardından Hareket yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Nida Tunus'un, Gannuşi'nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin demeçlerinin "Tunus'un dış ilişkilerine müdahale içeriği" taşıdığı yönündeki iddiası yalanlandı.

Gannuşi'nin söylemlerinde, "Suudi Arabistan'ın hedef alındığına ilişkin algının yanlış olduğu" vurgulanan açıklamada, Nahda Hareketi liderinin Suudi Arabistan'la iş birliğine ve kardeşlik ilişkilerine önem verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Gannuşi'nin konuşmasında herhangi bir isim vermediği ve bir devlete işaret etmediği belirtilerek, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının korkunçluğundan ibret alınmasının kastedildiği" vurgulandı.

"Gannuşi'nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini, Tunus devriminin sembolü Muhammed Buazizi'nin trajik yanma sahnesine benzettiği" hatırlatılarak, benzeme şeklinin de tüm dünyanın ilgisine mazhar olması yönüyle değerlendirildiği ifade edildi.