"Nahda, ilk kez içinden birini cumhurbaşkanı adayı gösteriyor"

TUNUS (AA) - Tunus'taki Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni, eylül ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday gösterdikleri Abdulfettah Moro'nun uluslararası alanda kabul gören bir isim olduğunu ve hareketin ilk kez kendi içinden bir cumhurbaşkanı adayı çıkardığını belirtti.

Haruni, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, "Moro'nun Nahda'dan cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi tarihi bir andır. Nahda Hareketi ilk kez içinden birini cumhurbaşkanlığı için aday gösteriyor." dedi.

- Moro, uluslararası alanda kabul gören bir isim

Tunus'ta İslami yapıdan gelen bir ismin cumhurbaşkanı olması konusunda uluslararası güçlerden gelen bir kabulsüzlük durumunun olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Haruni, şunları söyledi:

"Gerek devletler, gerek demokratik güçler, gerekse Tunus'un demokratik sürecine destek veren ülkelerden uluslararası arenada Nahda'ya karşı bir veto durumu yok. Şayet başka devletlerden bu yönde bir veto olacak olursa da bu hareketi hiç ilgilendirmez. Çünkü Nahda, bir devlet adamını aday gösteriyor."