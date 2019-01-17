HABER

Nahda'dan "hükümet ile sendikanın çözüme varamamasından üzgünüz" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 21:52 | Son Güncelleme

Nahda'dan "hükümet ile sendikanın çözüme varamamasından üzgünüz" açıklaması

TUNUS (AA) - Tunus'taki Nahda hareketi, hükümet ile ülkedeki en büyük işçi sendikası arasındaki "kamu çalışanlarının maaşlarının artırılması" meselesinin çözüme kavuşturulmamasından "büyük üzüntü" duyduğunu belirtti.

Hareketin lideri Raşid el-Gannuşi başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Hükümet ile Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) arasında 'kamu çalışanlarının maaşlarının artırılması' konusunda uzlaşmacı bir çözüme varılamaması ve bu nedenle genel greve gidilmesinden büyük üzüntü duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Taraflar arasında en kısa zamanda yeniden müzakerelerin yapılmasının temenni edildiği açıklamada, toplumsal gerginliklerden kaçınmak için son görüşmelerde önerilen teklifler üzerinde çalışılabileceği ve bunların geliştirilebileceği kaydedildi.

Tunus'un en büyük sendikası UGTT, önceki gün hükümetle devlet memurlarının maaşlarında artış yapılması için yürütülen diyaloğun başarısız olduğunu açıklamış ve greve gideceklerini duyurmuştu.

Tunus'ta 650 binden fazla kamu çalışanı, maaşlarına zam yapılması talebiyle bugün greve gitmişti.

Sendikanın "maaşlara zam" talebiyle 22 Kasım'da düzenlediği greve, ülke genelinde yaklaşık 700 bin kişinin katıldığı ifade edilmişti.

- IMF ile sendika arasında kalan hükümet

Hükümetin 150 bin memura zam kararının ardından, Tunus ile 2,8 milyar dolar değerinde kredi anlaşması bulunan IMF, Tunus'un bütçe dengesini koruması için "kamu maaşlarını kontrol etmesi gerektiği" uyarısı yapmıştı.

IMF raporlarında, Tunus'ta kamu maaşlarının gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 18'ini götürdüğü ve bunun dünya genelindeki en yüksek oranlar arasında yer aldığı ifade ediliyor.

PARTNERSkandallara doymuyor şimdi de yarıçıplak sokağa çıkıp...Skandallara doymuyor şimdi de yarıçıplak sokağa çıkıp...
Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!
Suriye'de mahsur kalan Sudanlı kadın ülkesine uğurlandıSuriye'de mahsur kalan Sudanlı kadın ülkesine uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
genel grev maaş Tunus

En Çok Okunan Haberler

Yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

Yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

Ve Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Ve Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

Flaş gelişme! Resmen açıkladı: Adaylık için müracaat ettim

Flaş gelişme! Resmen açıkladı: Adaylık için müracaat ettim

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
17 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları

17 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurdu! Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

CHP’li Burak Erbay'dan yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

Yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

İstanbul Beylikdüzü'nde 11 katlı binada yangın paniği

İstanbul'da yangın paniği!

106 metrelik lüks yatı 8 tanker zor doldurdu

106 metrelik lüks yatı 8 tanker zor doldurdu

FETÖ üyeliğinden hapis yatıp beraat etmişti: Gülen/CIA fırsatını bulsun yine darbe yaptırabilir!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.