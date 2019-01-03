HABER

Nahda'dan Suriye'de uzlaşı çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 21:21 | Son Güncelleme

Tunus'taki Nahda Hareketi, Suriye'deki krizin aşılması için kapsamlı ulusal uzlaşı çağrısında bulundu

TUNUS (AA) - Tunus'taki Nahda Hareketi, Suriye'deki krizin aşılması için uzlaşı çağrısı yaptı.

Nahda'dan yapılan yazılı açıklamada, Suriye halkının topraklarındaki haklarını tekrar kazanmasını, çatışma ve insani trajedilerin sonlanmasını, Suriye'nin uluslararası ve Arap örgütlerindeki doğal statüsüne geri dönmesini sağlayacak kapsamlı bir ulusal uzlaşı çağrısında bulunuldu.

Tunus medyasında geçen ay Beşşar Esed'in Mart 2019'da bu ülkede gerçekleştirilecek 30. Arap Birliği Zirvesi'ne katılması için davet edildiği yönünde haberler çıkmış ancak, Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi bu haberleri yalanlamıştı.

Tunus'un batısındaki Monastır Havalimanı'na da 2012'den bu yana ilk defa geçen hafta Şam'dan uçuş gerçekleştirilmesi dikkati çekmişti.

Tunus 2012'de Suriye rejiminin sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak bu ülke ile bütün diplomatik ilişkilerini kestiğini açıklamış, Tunus'taki Suriye Büyükelçisini geri göndermiş ve Şam'daki Büyükelçiliğini kapatmıştı.

Son dönemde Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in Şam'a düzenlediği ziyaret ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn'in Şam'daki büyükelçiliklerinin tekrar açılacağını duyurması başta olmak üzere Arap dünyasında Esed yönetimi ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik adımlar görülüyor.

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
İzmir'de Siyah Alaca cinsi inek, dördüz buzağı doğurduİzmir'de Siyah Alaca cinsi inek, dördüz buzağı doğurdu
Bodrum'da öldürülen işadamı ile ilgili davanın ikinci oturumu görüldüBodrum'da öldürülen işadamı ile ilgili davanın ikinci oturumu görüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nahda Suriye Tunus

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Başkan istifa etti: Bana kumpas kuruldu!

AK Partili Başkan istifa etti: Bana kumpas kuruldu!

Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Bir ilk yapılıyor

Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Bir ilk yapılıyor

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

Albayrak'tan döviz kuru açıklaması

Albayrak'tan döviz kuru açıklaması

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul teyakkuza geçti! Kar alarmı

İstanbul teyakkuza geçti! Kar alarmı

Öğretim üyesi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim üyesi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Yunanca yeni yıl afişi tepki çekti

Bir kent bunu konuşuyor! Tepki çeken afiş

Korkutarak köylerine binlerce turist çekiyorlar

Korkutarak köylerine binlerce turist çekiyorlar

Aydın'daki cinayet zanlısı 53 ay sonra yakalandı!

Aydın'daki cinayet zanlısı 53 ay sonra yakalandı!

Antalya’da feci kaza: Karı-koca öldü, oğulları yaralı

Antalya’da feci kaza: Karı-koca öldü, oğulları yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.