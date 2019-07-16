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"Nahda'nın prensipteki cumhurbaşkanı adayı Gannuşi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 18:12 | Son Güncelleme

Tunus'taki Nahda Hareketinin Sözcüsü İmad el-Humeyri: "İç tüzüğümüze göre, Hareketin lideri, gerek parlamento seçiminde gerekse cumhurbaşkanlığı seçimlerinde prensipteki adayımızdır"

TUNUS (AA) - Tunus'taki Nahda Hareketinin Sözcüsü İmad el-Humeyri, kasımda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde prensipteki adaylarının Hareketin lideri Raşid el-Gannuşi olduğunu söyledi.

Humeyri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gannuşi'nin adaylığına ilişkin basında yer alan haberler üzerine, "İç tüzüğümüze göre, Hareketin lideri, gerek parlamento seçiminde gerekse cumhurbaşkanlığı seçimlerinde prensipteki adayımızdır." dedi.

Humeyri, Gannuşi'nin parlamento seçimlerinde başkent Tunus'tan ilk sıra adayı olacağı ve sonrasında Meclis Başkanlığına geleceği yönündeki iddialara ilişkin ise, "Şu ana kadar böyle bir adaylıktan söz etmek mümkün değil, çünkü bu konuda hiçbir karar alınmadı." ifadelerini kullandı.

Nahda Hareketi, Tunus'ta ekim ayında yapılacak parlamento seçimlerindeki adaylarını belirleyecek parti örgütlerini düzenlemek üzere geçen ay teşkilatları içinde seçim sürecini gerçekleştirmişti.

Tunus'ta parlamento seçimlerinin 6 Ekim'de, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun ise 17 Kasım'da düzenlenmesi planlanıyor.

Arap Baharı'nın ardından iktidarın seçim aracılığıyla değiştiği bir sisteme kavuşan Tunus halkı, devrimden sonra parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için üçüncü kez sandığa gidecek.

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Anahtar Kelimeler:
Nahda Hareketi Raşid el-Gannuşi Tunus

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