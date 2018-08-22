Nahles Türkiye’ye mali yardım önerisini savundu

Nahles, Türkiye’nin türbülansa girmemesinin Almanya’nın çıkarına olduğunu belirtti.Almanya’da koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Andrea Nahles, ekonomik kriz içinde bulunan Türkiye’ye mali yardım yapılması önerisini tekrarladı. Nahles, Passauer Neue Presse gazetesine yaptığı açıklamada "ABD’nin yaptırımları nedeniyle Türkiye'deki ekonomik ve mali kriz önemli ölçüde arttı ve gerçek bir tehdide dönüşebilir” dedi. Nahles, Almanya için bu durumun önemsiz olmadığını da sözlerine ekledi.

Sosyal Demokrat siyasetçi, "Türkiye'nin kaderinin bizim için önemsiz olmadığı konusunda bilinçli açık bir işaret” verdiğini belirtti. Avrupa’nın ve Almanya’nın çıkarları açısından Türkiye’nin türbülansa girmemesi gerektiğini vurgulayan Nahles, bunun "bütün bölgede istikrarsızlaşmaya yol açabileceğini” söyledi. Nahles, bu nedenle de Alman hükümetinin Türkiye ile "bütün düzeylerde diyalog içinde” kalmasının öneminin altını çizdi.

"Türkiye ile sıkı ekonomik ilişkiler korunmalı”

Almanların vergileriyle toplanan paranın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimine mali destek olarak aktarılmasına ilişkin eleştirilere de yanıt veren Nahles, “Ben öyle bir şey söylemedim, burada belli ki bazı insanların kafasında serbest çağrışım oluşmuş” şeklinde konuştu. Almanya'da Türkiye’ye mali yardım konusunun tartışılmasını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Nahles, sıkı ekonomik ilişkileri korumanın ve pekiştirmenin Almanya’nın, Avrupa’nın ve Türkiye’nin çıkarına olduğunu ifade etti.