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Nahles'in istifa kararı tepkilere yol açtı

02.06.2019 14:52 | Son Güncelleme

Almanya'da, koalisyonun küçük ortağı SPD'nin Genel Başkanı Andrea Nahles'in Genel Başkanlık ve Meclis Grup Başkanlığı'ndan istifa edeceğini açıklaması partisi ve muhalefette farklı tepkilere yol açtı.

Nahles'in istifa kararı tepkilere yol açtı

Nisan 2018'de Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanlığı'na seçilen Andrea Nahles, Avrupa Parlamentosu ve Bremen Eyalet Meclisi seçimlerinde alınan yenilginin ardından parti içi eleştiriler üzerine genel başkanlık, meclis grup başkanlığı ve milletvekilliği görevlerini bırakma kararı aldı.

Nahles'in görevini bırakacağını ve tüm siyasi faaliyetlerine son vereceğini açıklamasına ilk tepki, SPD Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner'den geldi. Alman haber ajansına (dpa) konuşan SPD Genel Başkan Yardımcısı Stegner, kararı saygıyla karşıladığını belirterek, "Son günlerde ve haftalarda parti içindeki tavır, Sosyal Demokrat değer yargısının bir parçası olan dayanışma ruhuyla bağdaşmıyordu" dedi.

Roth: SPD içinde bazıları utanmalı

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı SPD'li Michael Roth, Twitter mesajında Nahles'e destek verirken, "Sana karşı takınılan tavır utanç vericiydi. SPD içinde bazıları utanmalılar. Sen, tüm gücünle geçmişin bazı yaralarını en nihayetinde iyileştermeye çalıştın. Katkıların için teşekkürler. Kararına saygı duyuyorum" sözlerine yer verdi.

Hükümet ortağı CDU ise Nahles'in istifa kararının koalisyon hükümetine olumsuz yansımaması uyarısında bulundu. Parti yönetiminden yapılan açıklamada, "Tüm CDU'lular hükümetin devamına yönelik katkı sunmaya hazır olmalı" ifadesi yer aldı.

Muhalefetten siyasi istikrar vurgusu

Sol Parti Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, Nahles'in istifa kararını saygıyla karşıladığını belirtti, ancak onu istifaya götüren süreci eleştirdi. Politikanın bu kadar "Gaddar" olmaması gerektiğini belirten Bartsch, "Belki hepimiz bu konuya biraz kafa yormalıyız" dedi.

Yeşiller eşbaşkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck de yaptıkları ortak açıklamada, siyasi istikrar vurgusu yaparak, SPD'nin bir an önce yeni liderini belirlemesini istediler.

Nahles Pazartesi günü parti yönetimine, Salı günü ise SPD Meclis Grubu'na istifasını iletecek. Nahles'in yerine Rheinland Pfalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer'in geçici olarak atanması bekleniyor. Dreyer, Rheinland Pfalz'ın ilk kadın başbakanı unvanına sahip.

SPD oy kaybetmişti

SPD Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Almanya'da yüzde 11,9 oranında oy kaybına uğrayarak yüzde 15,4 oy almıştı. CDU/CSU yüzde 7,5 oy kaybıyla yüzde 27,9 oranında oy almıştı. Bremen Eyalet Meclisi'nde yapılan seçimlerde ise SPD 73 yıl sonra hezimete uğramıştı. SPD 73 yıl sonra ilk kez sandıktan birinci parti olarak çıkamamışttı. Bu sonuçlar SPD içinde yoğun tartışmalara neden olmuş, Genel Başkan Nahles eleştirilmişti.

DW/dpa / TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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