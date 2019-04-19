HABER

Naim Babüroğlu: “S-400 etkili bir silah sistemiydi, şimdi ise tehdit”

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 09:48 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 Hava Savunma Sistemi alımı sürecinde, ABD’den artan tepkilerin gelmeye devam ettiğini ve NATO’nun da buna dahil olduğunu belirten Dr.

Naim Babüroğlu: “S-400 etkili bir silah sistemiydi, şimdi ise tehdit”

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 Hava Savunma Sistemi alımı sürecinde, ABD’den artan tepkilerin gelmeye devam ettiğini ve NATO’nun da buna dahil olduğunu belirten Dr. Babüroğlu, “S-400 dün etkili bir silah sistemiydi, şimdi ise tehdit” dedi.
ABD’den artan tepkilerin ve açıklamaların gelmeye devam ettiğinin altını çizen İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Strateji Uzmanı Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, “ABD Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışman’ından uyarı niteliğinde açıklamalar geldi. Ortak noktada verilen mesaj, S-400’ler alınırsa sonuçlarının ağır olacağı yönünde” diye konuştu.
“Yunanistan S-300’lere sahip değil”
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY), 1998 yılında Rusya’dan satın almaya karar verdiği S-300’lerle ilgili doğru bilinen birçok yanlış olduğunu vurgulayan Dr. Naim Babüroğlu, şunları söyledi: “Bu, Türkiye ile Yunanistan ya da GKRY arasında bir sorun değil. Bu, NATO’nun Rus yapımı füzelerle ilgili sorunudur. Bu füzeler, NATO ittifakı açısından güvenlik riski oluşturur ve tehlikelidir. ABD ve NATO, Türkiye’nin bu haklı itirazlarını dikkate aldı ve S-300, GKRY’ye gönderilmedi. ABD’nin arabuluculuğunda, Yunanistan’ın Girit adasına bir hangarda depoya kaldırıldı. Yani, GKRY S-300 aldı, parasını ödedi ama sistem konuşlandırılmadı. Yunanistan’da bir depoda kaldı. NATO, Rus yapımı bu sistemleri hiçbir zaman kendi ağına entegre etmedi. 2014’ten itibaren ABD ve NATO, Rusya’nın değişik ülkelerde konuşlu S-300 sistemleriyle başa çıkmanın yolarını aradı. S-300’ün, en gelişmiş ABD savaş uçaklarıyla ne kadar yenilgiye uğratılacağını denedi. Bu nedenle, Yunanistan’daki S-300’ler deneme amaçlı tatbikatlarda kullanıldı. İsrail de, aynı şekilde S-300’leri denedi. Yani, Yunanistan’ın kendi hava savunma sistemini geliştirmek ya da ülke savunma sistemine entegre etmek veya tehdide karşı sistemi kullanma amacı olmadı.”
Bulgaristan ve Slovakya’da da var
NATO’ya 2004 yılında üye olan Bulgaristan ve Slovakya’nın da S-300’leri olduğuna dikkat çeken Babüroğlu, bu durumun neden ABD ve NATO’nun tepkisine uğramadığını şöyle açıkladı: “NATO’ya yeni katılmış bu ülkelerin, daha önce Rusya’dan aldıkları S-300’lerin ABD teknolojisi açısından bir tehdit oluşturmayacağı anlaşıldı. Ayrıca, ABD ve NATO’nun bu ülkelerdeki S-300’leri eğitim ve tatbikat amaçlı kullanarak, bu sisteme karşı önlem almaları daha önemliydi. Oysa Türkiye’nin S-400 alması çok farklı. S-400, üstün bir teknolojiye ve F-35’leri etkileme yeteneğine sahip.”
“Ekonomi etkilenecek”
S-400’ün alınması durumunda F-35’lerin verilmeyeceğini açıklayan Dr. Babüroğlu, “F-35, Türkiye’nin bölgedeki ağırlığı ve caydırıcılığı yönünden, 2020’den itibaren kritik önemde. S-400 alınırsa, ABD tarafından ekonomiyi olumsuz etkileyecek adımlar atılacak. S-400’ün Türkiye’ye konuşlandırılmasının başlamasıyla birlikte, ABD’nin ve NATO’nun her cephede gerginliği tırmandırdığını görmek sürpriz olmayacak. Rusya ve İran’la işbirliğini artırarak, tehditlere karşı koyabilecek politika ve stratejilerin belirlenip geliştirilmesi en doğru yöntem. Suriye için, Adana Mutabakatı’nı aktif duruma getirmek, önemli bir kilometre taşı olacak” dedi.

Altın ve yakutlarla işlenmiş! Bir depoda bulunduAltın ve yakutlarla işlenmiş! Bir depoda bulundu
Marmaris'te güzel hava keyfiMarmaris'te güzel hava keyfi
(Özel) Başkan makam araçlarını topladı, yaşlı, engelli ve şehit yakınlarına tahsis etti(Özel) Başkan makam araçlarını topladı, yaşlı, engelli ve şehit yakınlarına tahsis etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Analiz: Türkiye’de siyaset yeni bir dönemeçte

Analiz: Türkiye’de siyaset yeni bir dönemeçte

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

Arka Sokaklar kadrosuna 5 yeni isim!

Arka Sokaklar kadrosuna 5 yeni isim!

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖSYM'den MEB-EKYS için "saat" uyarısı

ÖSYM'den MEB-EKYS için "saat" uyarısı

İran sınırında 2 erkek cesedi bulundu

Sınırda bulunan ceset sayısı 12'ye yükseldi

Bursa merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu! TSK içine sızmışlar

16 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı!

Milli Savunma Bakanı Akar Fransız mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar Fransız mevkidaşı ile görüştü

İstanbul'da FETÖ operasyonu! Yüklü miktarda parayla yakalandı

Flaş! Yüklü miktarda parayla yakalandı

Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın!

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.