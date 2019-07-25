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Naim şarkısı internette müzikseverlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 14:15 | Son Güncelleme

Naim şarkısı internette müzikseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Naim Süleymanoğlu'nun yaşamını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu", filmine özel hazırlanan "Naim" şarkısı internette yayımlandı.

Rap müziğin sevilen isimlerinden Eypio'nun söz ve müziğini yaptığı şarkının klibi, çekimleri halen devam eden filmden görüntüler eklenerek tamamlandı.

"Naim" şarkısı internette yayımlandı.

Yapım, kırdığı dünya rekorları ve kazandığı büyük başarılarla yediden yetmişe Türk halkının büyük bölümünün sevgisini kazanan sporcu Naim Süleymanoğlu'nun yaşamını beyaz perdeye aktarıyor.

Dijital Sanatlar Yapımevi tarafından hayata geçirilen yapımın çekimleri, Türkiye'deki sahnelerin ardından Bulgaristan'da devam ediyor.

Senaryosunu Barış Pirhasan'ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturuyor.

Genç oyuncu Hayat Van Eck'in Naim Süleymanoğlu'nu canlandıracağı filmde, Yetkin Dikinciler, Gürkan Uygun, Selen Öztürk, Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal Başar, Maria Rumenova Sotirova, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe, Uğur Güneş ve İsmail Hacıoğlu rol alıyor.

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naim sinema Şarkı

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