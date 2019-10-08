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Naim Süleymanoğlu madalyaları hakkında suç duyurusu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 12:10 | Son Güncelleme

Milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun madalyalarının kaybolması ile ilgili aile avukatı Aziz Demir, Büyükçekmece Adliyesi’ne gelerek Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.Geçtiğimiz günlerde İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) gündeme taşıdığı Naim Süleymanoğlu’nun kayıp madalyaları ile ilgili olarak aile avukatı Aziz Demir bugün Büyükçekmece Adliyesi’ne geldi.

Naim Süleymanoğlu madalyaları hakkında suç duyurusu

Milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun madalyalarının kaybolması ile ilgili aile avukatı Aziz Demir, Büyükçekmece Adliyesi’ne gelerek Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) gündeme taşıdığı Naim Süleymanoğlu’nun kayıp madalyaları ile ilgili olarak aile avukatı Aziz Demir bugün Büyükçekmece Adliyesi’ne geldi. Avukat Demir, merhum milli halterci Süleymanoğlu’nun evinde yapılan aramalarda 17 madalyanın kayıp olduğunu söylemişti. Demir, bugün Cumhuriyet Savcılığı’na konu ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Avukat Demir, adliye çıkışında gazetecilere açıklamada bulundu.
Naim Süleymanoğlu avukatı Aziz Demir, 17 adet madalyanın ortada olmadığını ifade ederek, “Bu konuda süren yargılamada merhumun kardeşinin verdiği ifade göre 3 adetinin Bulgaristan’da olduğu diğerlerinin nerede olduğu bilinmemektedir. Kasasında herhangi bir bulguya rastlanmadığı dolayısı ile kasasında yapılan incelemede madalyaların yerinde olmadığı tespit edildi. Bu vesile ile müvekkillerimin bana verdiği yetki ile bende evi rahmetli ile beraber kullananlar ondan sonra kullananlar ve evinin anahtarını bulunduranlar hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonra sonucu yargıdan bekleyeceğiz”dedi.
“Madalyaların nerede olduğunu bilmiyoruz”
Madalyaların maddi ve manevi değerleri olduğunu kaydeden Avukat Demir, “Bunların bence devlete ait bir müzede bulunması gerekirdi. Maalesef şu ana kadar böyle bir girişimde olmadı. Şu anda biz madalyaların nerede olduğunu bilmiyoruz” diye konuştu.

Naim Süleymanoğlu madalyaları hakkında suç duyurusu

Naim Süleymanoğlu madalyaları hakkında suç duyurusu

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