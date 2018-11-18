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Naim Süleymanoğlu, mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 12:55 | Son Güncelleme

Dünya halterinin efsane ismi için, ölümünün birinci yıldönümünde kabri başında anma töreni düzenlendi - Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar: "Naim Süleymanoğlu herkesin gönlüne taht kurdu. 50 yıllık ömrüne çok büyük işler sığdırdı"

İSTANBUL (AA) - Dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu için, ölümünün birinci yıldönümünde kabri başında anma töreni düzenlendi.

Edirnekapı Mezarlığı'nda Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen törene, federasyon başkanı Tamer Taşpınar, Süleymanoğlu'nun ailesi, sevenleri ve halter dünyasından birçok isim katıldı.

Anma töreninde açıklamalarda bulunan Tamer Taşpınar, Naim Süleymanoğlu'nun asrın sporcusu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çok büyük bir sporcuydu. Time dergisine kapak olmuş bir sporcu. Naim Süleymanoğlu, herkesin gönlüne taht kurdu. 50 yıllık ömrüne çok büyük işler sığdırdı. Halterin takım sporu olmamasına, ferdi bir spor olmasına rağmen, kitleleri peşinden sürükledi. Naim'in hayatı bir film olabilir. Bulgaristan'da Türklere zulmedilirken, Naim'in Türkiye'ye gelmesiyle bütün dünyaya bu zulüm duyuruldu. Orada yaşayan Türk kardeşlerimizin öz güvenleri arttı. Sporun dışında böyle bir yönü de vardı. Şampiyonalardan döndüğü zaman, binlerce insan onu karşılardı. Allah rahmet eylesin."

Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, ağabeyinin isminin yaşatıldığını belirterek, "Ağabeyimizi kaybedeli 1 sene oldu. Ruhu şad olsun. Naim Süleymanoğlu adına 25'in üzerinde kültür merkezi ve spor salonu var. Ülke genelinde ve dünyada ismi yaşatılıyor." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu ise Naim Süleymanoğlu'nu özlediklerini dile getirerek, "Sanki dün gibi. Bizim yolumuzu açan değerli bir ağabeyimizdi, büyüğümüzdü. Mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Naim Süleymanoğlu'nun annesi Hatice Süleymanoğlu da anma töreninde yer aldı. Oğlunun mezarı başında dua eden ve göz yaşı döken Hatice Süleymanoğlu, tören alanında kısa bir süre kalabildi.

Anma töreni, okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla sona erdi.

Kariyerinde, üst üste 3 olimpiyat, 7 dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonalarında 7 altın madalya kazanıp, 46 dünya rekoruna imza atan "Cep Herkülü", 18 Kasım 2017 tarihinde 50 yaşında karaciğer yetmezliği nedeniyle vefat etmişti.

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