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Naim Süleymanoğlu'nun evinde keşif! Kayıp 13 madalya aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 11:54 | Son Güncelleme

Efsane sporcu Naim Süleymanoğlu’nun Dünya ve Avrupa Şampiyonalarından kazandığı kayıp 13 madalya için evinde keşif yapıldı. Evde madalyalara ulaşılamazken Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve Esin’in Avukatı Aziz Demir, “En kısa zamanda Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacağız. Evde maalesef birçok kuş iskeleti vardı. Ev bakımsız vaziyette, özellikle kupalar ona verilen birçok hediye yerlere atılmış gerçekten üzüntü verici bir olay.” dedi.

2017'de vefat eden efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun Dünya ve Avrupa Şampiyonalarından kazandığı 13 madalyanın kayıp olduğu iddia edilmişti. 3 Ekim’de efsane sporcunun Büyükçekmece’de bir sitede yer alan evinde keşif yapıldı.

DOLAPLAR VE KUTULAR TEK TEK ARANDI

Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve Esin’in avukatı Aziz Demir, Süleymanoğlu'nun Japon kızı Sekai Mori'nin avukatı, hakim ve bilir kişiden oluşan mahkeme heyeti evde madalyaları aradı. Süleymanoğlunun evindeki dolaplar ve kutular tek tek incelenirken madalyalara ulaşılamadığı belirtildi. Evde karşılaştığı manzaranın kendisini çok üzdüğünü ifade eden Avukat Demir, efsane sporcunun kupalarının ve sporcuya verilen birçok hediyenin evde yerlere atılı vaziyette olduğunu belirtti. Öte yandan sporcunun vefat etmeden önce kullandığı aracın evinin önünde tekerlekleri inmiş vaziyette olduğu görüldü.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

Madalyaların tespiti için mahkeme heyetinin evde arama yaptığını ifade eden Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve Esin’in avukatı Aziz Demir, “Bugün Tereke’nin tespiti davasında bilirkişi marifetiyle ve mahkeme heyetinin huzurunda merhum Naim Süleymanoğlu’nun evinde bir arama yapıldı. Bu aramada kaybolan madalyalarını aradık, ama maalesef madalyalarına rastlayamadık. Ancak bodrum katta birçok plaket yerlere atılmış vaziyette durmaktaydı. Dolayısıyla biz madalyalara ulaşamadık bundan dolayı da en kısa zamanda Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacağız. Bu madalyaların kaybolması sebebiyle anahtarı elinde bulunduran ve evi kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Merhum Süleymanoğlu’nun vefat tarihinde annesinin evini kullandığını biliyorduk. Fakat daha sonra annesi Bulgaristan’a döndükten sonra anahtarların bazı arkadaşlarında olduğunu, onların da eve girip çıktığını öğrendik. Anahtarları mahkemeye teslim ettiler” diye konuştu.

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'GERÇEKTEN ÜZÜNTÜ VERİCİ BİR OLAY'

Süleymanoğlu’nun evinin bakımsız oluşunun kendisini çok üzdüğünü belirten Avukat Demir, “Gerçekten bende çok üzüldüm, evde maalesef birçok kuş iskeleti vardı. Pencereler açık bırakılmış ev bakımsız vaziyette, özellikle kupalar ona verilen birçok hediye yerlere atılmış vaziyette gerçekten üzüntü verici bir olay. Bunun sebebi de anahtarların tarafımıza teslim edilmemesi ve ailesinin buna gerekli itinayı göstermemesi. Japon kızının avukatı vardı, oda bu işe üzüldü ama onların bu işe tavrını bilmiyorum. Kasa açıldı maalesef kasanın boş olduğu zaten anahtarın kasanın üzerinde olduğunu zaten anahtar kasanın üzerinde olduğuna göre içinde bir şey olmadığı anlaşıldı. Gerçekten Türkiye’ye mal olmuş bir insanın dünya çapında bir insanın dünya, Avrupa, Olimpiyat Şampiyonluğu madalyalarının böyle ellerde dolaşması bir kısmının stüdyolarda kullanılması gerçekten üzüntü verici bir olay. Bu madalyalar öncelikle devletimiz tarafından bir müzede sergilenmesi ele geçirilmesi ve kamulaştırılması gerektiği kanaatindeyim.” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ailesi olarak siz neden sahip çıkmadınız öncelikle
babalarının mirasına sahip çıkıp koruma altına alsaydılar. kuşlar girip pislediğine göre harap bir vaziyette. ekonomik değeri olmasa onada önem vermezdiler. manevşyatları birik gibi. koca reis Allah senden rahmetini esirgemesin
O ev harabe haline dönmeden siz evlatları olarak o eve hiçmi gitmediniz
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