HABER

Naim Süleymanoğlu vefatının 2. yılında mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 16:21 | Son Güncelleme

Halterin efsane ismi Naim Süleymanoğlu, ölümünün ikinci yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Halterin efsane ismi Naim Süleymanoğlu, ölümünün ikinci yıl dönümünde kabri başında anıldı. Anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı.
Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu, vefatının ikinci yılında Edirnekapı Mezarlığı’nda bulunan kabri başında anıldı. Edirnekapı Mezarlığı’nda Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen törene, Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar, Naim Süleymanoğlu’nun ailesi, genç sporcular ve çok sayıda seveni katıldı. Anma töreninde konuşan Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar Naim Süleymanoğlu’nun kendini Dünya’ya kabul ettirmiş çok büyük bir sporcu ve şampiyon olduğunu söyledi. Gençlerin yabancı sporcuları daha çok bildiğinden yakınan Taşpınar, “46 Dünya rekoru vardı. 3 olimpiyat, 7 Dünya, 7 Avrupa şampiyonluğu vardı. Onun yanında Dünya ikincilikleri de var. Çok büyük başarılara imza atmış dünyaca ünlü bir sporcuydu. Gençliğimiz hep yabancıları öğreniyorlar. Yabancı artistleri ve sporcuları iyi biliyorlar. Sorduğumuz zaman da pat diye söylüyorlar. O bakımdan Naim Süleymanoğlu’nu herkesin ezberlemesi ve bilmesi çok önemlidir” dedi.

“O büyük çınar ve biz onun gölgesinde yaşıyorduk”
Törene Süleymanoğlu’nun ailesinden isimler de katıldı. Naim Süleymanoğlu’nu anmak için mezarı başında toplananlara seslenen Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, “O büyük çınar ve biz onun gölgesinde yaşıyorduk. Çınar yıkıldı ve bizi yalnız bıraktı” dedi.

“Vefatından sonra kıymeti biliniyor”
Avustralya’dan kaçmasına yardımcı olduğunu ifade eden Rasim Arda, “Kardeşimizi anmak için buraya toplandık. Ona karşı sevgimiz her geçen daha da artıyor. İnsanların vefatından sonra kıymeti biliniyor. 1986 senesinde Avusturalya’ya geldiğinde onunla ilgilenmeye başladım. İlk gelişinde olmadı yaşı tutmuyordu. İkinci gelişinde ona yardımcı olduk ve Türkiye’ye gönderdik” dedi.

“Onur ve gururla mezarını ziyarete geliyoruz”
Naim Süleymanoğlu’nun 35 yıllık arkadaşı İbrahim Müminoğlu, “Her saniye her dakika aklımda bir türlü silip atamıyorum. Naim Süleymanoğlu’nun ismini duydukça onur ve gururla mezarını ziyarete geliyoruz. Keşke kendisini genç yaşta kaybetmeseydik. Üzgünüm çok üzgünüm. Kendisi benim 35 yıllık arkadaşım. Olağan üstü ve çok değerli, yardımsever, vatanını ve bayrağını seven biriydi” ifadelerinde bulundu. Konuşmaların ardından anma töreni, okunan Kur’an-ı Kerim ve dualarla sona erdi.

’Naim Süleymanoğlu kimdir’
Tüm zamanların en iyi haltercisi olarak gösterilen Naim Süleymanoğlu, haltere 1977’de henüz 9 yaşındayken başladı. 15 yaşında Brezilya’da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. 16 yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı. Kariyeri boyunca 3 Olimpiyat Altın madalyası, 7 Dünya Şampiyonluğu ve altı Avrupa Şampiyonluğu var. Tam 46 kere dünya rekoru kırdı. "Cep Herkülü" lakaplı efsane sporcu, 18 Kasım 2017 tarihinde karaciğer yetmezliği nedeniyle vefat etti.

PARTNER Çalışmadan da emekli olabilirsiniz! Çalışmadan da emekli olabilirsiniz!
Polisten kaçak cinsel içerikli ürün ve cep telefonu operasyonuPolisten kaçak cinsel içerikli ürün ve cep telefonu operasyonu
Otizmli öğrencilerin yuhalanmasını örgütlediği iddia edilen muhtardan ilk açıklamaOtizmli öğrencilerin yuhalanmasını örgütlediği iddia edilen muhtardan ilk açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Annesini paylaştı! 'Çocuğuna kıyamıyor'

Annesini paylaştı! 'Çocuğuna kıyamıyor'

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan KKTC Bayrağı'nın yakılmasıyla ilgili çok sert açıklama

MSB'den KKTC Bayrağı'nın yakılmasıyla ilgili çok sert açıklama

Ankara'da eş zamanlı nefes kesen tatbikatlar

Ankara'da eş zamanlı nefes kesen tatbikatlar

Valilikten ölen mühendis ile ilgili kurtarma çalışması açıklaması

Valilikten ölen mühendisle ilgili kurtarma çalışması açıklaması

Son dakika! Türkiye ve Rusya'dan, Fırat'ın doğusunda sekizinci ortak devriye

Son dakika! Türkiye ve Rusya'dan, Fırat'ın doğusunda sekizinci ortak devriye

Pendik'te 3 kişiyi öldürmüştü! Yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı

Katliama böyle gelmiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.