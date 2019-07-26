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Naim Süleymanoğlu’nun doğduğu kente heykeli dikildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 10:44 | Son Güncelleme

Efsane halterci Naim Süleymanoğlu’nun doğduğu kentte heykeli dikildi.Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden olimpiyat ve dünya şampiyonu Naim Süleymanoğlu’nun doğduğu Bulgaristan’ın Mestanlı şehrine heykeli dikildi.

Naim Süleymanoğlu’nun doğduğu kente heykeli dikildi

Efsane halterci Naim Süleymanoğlu’nun doğduğu kentte heykeli dikildi.
Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden olimpiyat ve dünya şampiyonu Naim Süleymanoğlu’nun doğduğu Bulgaristan’ın Mestanlı şehrine heykeli dikildi. Süleymanoğlu’nun heykelinin açılışına Bulgaristan ve Türkiye Halter federasyonları başkanları, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı’nın yanı sıra Türkiye ve Bulgaristan’dan çok sayıda siyasetçi ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.
Öte yandan, Naim Süleymanoğlu’nun yaşamını anlatan “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminin çekimleri de Mestanlı’da devam ediyor. Dijital Sanatlar Yapımevi tarafından hayata geçirilen yapımın çekimleri, Türkiye’deki sahnelerin ardından Bulgaristan’da Süleymanoğlu’nun doğduğu şehirde devam ediyor.

Naim Süleymanoğlu’nun doğduğu kente heykeli dikildi

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