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Naim Ünsal kimdir? Denizli'de öldürülen doktor Naim Ünsal hangi hastanede çalışıyordu?

08.04.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Naim Ünsal kimdir? Denizli'de öldürülen doktor Naim Ünsal kim? Naim Ünsal hangi hastanede çalışıyordu? Denizli’de ünlü Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Naim Ünsal, askerlik şubesi önünde darp ettiği uzman çavuş tarafından 10 kurşunla öldürüldü. Peki; Naim Ünsal kimdir?

Naim Ünsal kimdir? Denizli'de öldürülen doktor Naim Ünsal hangi hastanede çalışıyordu?

Naim Ünsal kimdir? Denizli'de öldürülen doktor Naim Ünsal'ın kim olduğu arama motorlarında gündem oldu. Acıpayam Devlet Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan Dr. Naim Ünsal ile M.A arasında çıkan tartışmanın ardından Naim Ünsal 10 kurşunla öldürüldü.

NAİM ÜNSAL KİMDİR?

Olay, öğle saatlerinde Acıpayam Askerlik Şubesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden bir süre Acıpayam Devlet Hastanesi'ne atanan ve daha sonra buradan ayrılarak Denizli il merkezinde kendi muayenehanesini açan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, Acıpayam ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi’nde bir bahçe satın aldı. Buraya inşa ettiği ahırda hobi olarak at yetiştirmeye başlayan Dr. Naim Ünsal, atların bakımı için uzman çavuş Musa D. ile anlaştı. Dün gece atlardan birinin kaybolmasının ardından, bugün öğle saatlerinde ahıra gelen Dr. Naim Ünsal ile Musa D. arasında tartışma yaşandı.

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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ahırdan ayrılan Musa D.’yi takip eden Dr. Naim Ünsal, askerlik şubesi yakınlarında yakaladığı uzman çavuşu darp etti.
Musa D., aracına binip uzaklaşmaya çalıştığı sırada onu otomobiline kadar takip eden Dr. Naim Ünsal, araçtan indirip yeniden dövmeye başladı. Aldığı darbeler sonrası yere düşen Musa D. üzerinde bulunan silah ile önce Dr. Ünsal’ın ayağına ateş etti. Dr. Ünsal, yeniden Musa D.’nin üzerine doğru gelince, uzman çavuş 9 el daha üst üste ateş etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden ünlü doktor Naim Ünsal’ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Ünsal’a 10 el ateş ederek öldüren uzman çavuş ise suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Denizli
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