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Nakil bekleyen hastalar, yeni yılı birlikte karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 13:07 | Son Güncelleme

Antalya'da organ nakli yapılan ve organ nakli bekleyen hastalar, Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin (AKBÖHONDER) düzenlediği yılbaşı etkinliğiyle yeni yıla merhaba dedi.

Berkay KUNT - ANTALYA(DHA) Antalya'da organ nakli yapılan ve organ nakli bekleyen hastalar, Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin (AKBÖHONDER) düzenlediği yılbaşı etkinliğiyle yeni yıla merhaba dedi. Akdeniz Üniversitesi'ndeki dernek binasında gerçekleşen etkinlikte, AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan, yüz nakli olan Turan Çolak, organ nakli gerçekleşen ve nakil bekleyen hastalar, hep birlikte yemek yedi ve müzik eşliğinde eğlendi. Yıllardır yeni yılı hep beraber kutladıklarını ve birbirlerine destek olmak için her yılbaşında bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Mehmet Şahan, 2019 yılından en büyük beklentilerinin, organ nakli bekleyen hastaların bir an önce nakil olmaları ve sağlıklarına kavuşmaları olduğunu belirtti. 2018'i Türkiye olarak organ nakli konusunda farkındalığın arttığı bir yıl olarak değerlendiren Mehmet Şahan, Türkiye'de ilk böbrek nakli gerçekleşen kişilerden biriyim. Yıllara göre gittikçe çağ atlıyoruz. İnsanları bu konuda aydınlattıkça ve doğru bilgi verdiğimiz sürece, Türk halkı elinden geleni yapıyor dedi. 'BİR ORGAN, BİR HAYAT KURTARIR' 2012 yılında yüz nakli gerçekleşen Turan Çolak (42) ise 2018 yılında dernekleri ziyaret ettiğini ve organ nakli konusunda insanları bilinçlendirmek için çalıştığını söyledi. Bir organın bir hayat kurtardığını ifade eden Turan Çolak, böbrek nakli bekleyen hastalar için de yeni yıldan sağlık dilediğini belirtti. Turan Çolak, Bir hastanın diyalize girip, 4 saat makineye bağlanması kolay bir şey değil. Ben isterim ki diyaliz hastaları nakil olsun ve kurtulsun. Organ bağışı olmadıkça bu çileleri devam ediyor maalesef. Bu yüzden 2019 yılından en büyük beklentim, onların da bir an önce sağlıklarına kavuşmaları dedi. Etkinlik sonunda yılbaşı pastası kesildi ve organ nakli gerçekleşen, nakil bekleyen hastalar, hep bir ağızdan 10'dan geriye doğru sayarak yeni yılı karşıladı.

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