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Nakil bekliyordu, minik bedeniyle 5 hastaya hem "hayat", hem "can" verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 19:33 | Son Güncelleme

İzmir’deki Ege Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi’nde kalp nakli olmayı bekleyen 9 yaşındaki Nisa Annaç, aniden rahatsızlanarak yaşama veda etti.

İzmir’deki Ege Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi’nde kalp nakli olmayı bekleyen 9 yaşındaki Nisa Annaç, aniden rahatsızlanarak yaşama veda etti. Ailesi, önemli bir karar alarak minik Nisa’nın organlarını bağışlama kararı alırken, organ nakli bekleyen Nisa, minik bedeniyle 5 hastaya "hayat" verdi.
İzmir’de yaşayan Metin-Zeynep Annaç çiftinin 9 yaşındaki kızları Nisa Annaç, kalp kapakçıklarının çalışmaması nedeniyle Ege Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi’nde tedavi altına alındı. Burada 1 yıl tedavi gören minik Nisa, Kalp Damar Cerrahisi Prof. Dr. Tahir Yağdı tarafından geçtiğimiz ocak ayında açık kalp ameliyatı yapıldı.

Donör olmayı bekliyordu, acı haber geldi
Minik Nisa ve ailesi, uygun donör bulunmasını bekliyordu. Umut içinde donör bekleyen Nisa’nın önceki gün durumunda kötüleşme yaşandı. Nisa Annaç, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi’nde beyin kanaması geçirdi. Başındaki doktorları, minik Nisa’ya müdahale etti; ancak kurtarılamadı. Aylardır nakil bekleyen Nisa’nın bu ölümü başta ailesi olmak üzere herkesi üzdü.

Nakil beklerken 5 hastaya "hayat" verdi
Nakil bekleyen Annaç ailesi, başka hastalara umut ve hayat olmak amacıyla örnek bir karar aldı. 9 yaşında kalp nakli bekleyen ve rahatsızlanması sonucu hayatını kaybeden minik Nisa’nın; dalağı, böbreği, karaciğeri, korneası ve ince bağırsağı 5 hastaya "hayat" verdi. Ailenin bu davranışı ve minik Nisa’nın nakil beklerken 5 hastaya "hayat" vermesi duyan herkesi duygulandırdı.

Son veda Salihli’deydi
Kalp nakli beklerken geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden ve 5 hastaya organlarıyla hayat veren Minik Nisa, Manisa’nın Salihli ilçesi Dedetaşı Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Cenazede duygu dolu anlar yaşandı. Törende, minik Nisa’nın tabutuna eşarbı bağlandı. Nisa, kılınan namazın ardından Asri Mezarlığa defnedilirken, cenazeye başta ailesi olmak üzere yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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