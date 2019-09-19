Nakil olan ve bekleyenler Antalya'da buluştu

Türkiye'de yüz, kol ve böbrek nakli olan kişiler ile nakil bekleyen hastalar, Antalya'da buluştu.

Aralarında yüz nakli olan Turan Çolak, Recep Sert, Recep Kaya, çift kol nakli olan Mustafa Sağır'ın da bulunduğu hastalar ile organ ve doku nakil listesinde bekleyenler, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Derneğini ziyaret etti.

Burada sorunlarını, yaşadıkları tecrübeleri paylaşan hastalar, nakil olanlardan geçirdikleri süreçleri öğrendi.

Türkiye'nin yüz nakli yapılan dördüncü kişisi Turan Çolak, gazetecilere yaptığı açıklamada, nakilden sonra evlenip yuva kurduğunu söyledi.

Hayatının nakil sayesinde değiştiğini vurgulayan Çolak, "İnşallah tüm arkadaşlarımız sağlığına kavuşur. Keşke bekleyenler de nakil olabilse. Bunun için bağış olması gerekiyor. Biz de farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Nakil olmadan önce sokağa çıkamıyor, çocuklardan çekiniyordum." diye konuştu.

Türkiye'nin yüz nakli yapılan yedinci kişisi Recep Kaya ise birlikteliğin önemli olduğunu belirterek, organ bağışı çağrısında bulundu.