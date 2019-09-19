Nakil olanlar ve nakil bekleyenler Antalya'da buluştu

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde yüz, kol ve böbrek nakli olan hastalar ile nakil olmak için bekleyen hastalar bir araya geldi. Bir sosyal yardımlaşma derneğinde gerçekleşen buluşmada nakil olanlar, bekleyenler ile deneyimlerini ve nakil sonrası hayatlarını paylaştı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne periyodik kontrollerini olmak için gelen yüz nakilli Turan Çolak (42), Recep Sert (30), Recep Kaya (27), çift kol nakli olan Mustafa Sağır (33), böbrek nakli olan Selahattin Çağdaş (52) ile yüz nakli olmayı bekleyen Salih Çelik (48), Firdevs Tatar (15), Gözde Koçer (17), çift kol nakli bekleyen Alihan Kılıç, böbrek nakli olmayı bekleyen Mehmet Şahan bir araya geldi.

NAKİL OLANLAR TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI

Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği'nde (AKBÖHONDER) gerçekleşen buluşma, sohbetin ardından nakilli hastaların nakil bekleyen hastalara tecrübelerini aktarımıyla devam etti. AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan, zaman zaman bir araya geldiklerini belirterek, "Böbrek hastaları ve organ nakli derneğinde arkadaşlarımızla bir araya geldik. Kader arkadaşlarımızla buluştuk. Yüz nakli kol nakli ve böbrek nakli olan ve olmayı bekleyenler bir aradayız. Sorunlarımızı paylaştık. Hepimiz farklı illerden geldik. Tüm insanlarımızı organ bağışına davet ediyoruz. Bugün biz yarın belki de siz. Tüm nakil olmak isteyen kardeşlerimiz bir umut için Antalya'ya geliyor. Biz de dernek olarak kardeşlerimize yol gösterip yardımcı oluyoruz" diye konuştu.