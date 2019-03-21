Nakil sırası beklerken beyin ölümü gerçekleşti, organlarıyla başkalarına can oldu

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da 3 yıldır böbrek nakli için sıra bekleyen İslam Demir’in (64) geçirdiği beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşti. Eşi ve 4 çocuğu Demir'in organlarını bağışladı.

Bafra ilçesinde oturan İslam Demir, bir hafta önce yüksek tansiyona bağlı olarak beyin kanaması geçirdi. Bafra Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahale sonrasında Demir, Gazi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedaviye alınan Demir’in bugün beyin ölümü gerçekleşti. Doktorlar, böbrek yetmezliği hastalığı nedeniyle 3 yıldır kendisi de böbrek nakli olmak için sıra bekleyen İslam Demir’in eşi ve 4 çocuğu ile görüştü. Aile, İslam Demir’in organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine aynı hastanede yapılan ameliyatla Demir’in iki korneası ile karaciğeri alındı. Kornealar ve karaciğerin Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılacak ameliyatlarla 3 hastaya nakledileceği belirtildi.

'22 BİN BÖBREK NAKLİ BEKLEYEN HASTA VAR'

Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak, acılı ailenin çok onurlu bir davranışta bulunarak organ bağışında bulunma kararı aldığını belirterek "Maalesef yoğun bakımdaki tüm tedaviye rağmen hastamızın beyin ölümü gerçekleşti. Biliyorsunuz ülkemizde 70 bin tane diyaliz hastamız var. 22 bin tane böbrek nakli bekleyen hastamız var. İşte bu beyin ölümü gerçekleşen hastamızda bunlardan bir tanesiydi. Kendisi de böbrek yetmezliği nedeniyle 3 yıldır organ bağışı için sırada bekliyordu. Acılı aile böbrek beklemenin diyalize girmenin sıkıntılarını bilen bir aile. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. 4 çocuğuna ve eşine Allah’tan sabır diliyorum. Eşi ve çocukları organ nakli bekleyen diğer hastaların durumlarını bildikleri için bu bağışta bulundular ve 3 insanımıza umut oldular" dedi.