Nakil sonrası 5 litrelik bidondan kana kana su içti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de 3 yıl önce yüksek tansiyona bağlı olarak böbrek yetmezliği tanısı konan Levent Ergin (34), böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. Naklin ardından 5 litrelik su bidonundan kana kana su içen Ergin, "Diyaliz döneminde hep arkadaşlarıma, 'Nakli olayım, 20 litrelik damacanayı başıma dikeceğim' derdim. Bu hayalimi 5 litrelik su bidonunda gerçekleştirdim" dedi.

​Çan ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası, fabrika işçisi Levent Ergin, 3 yıl önce yürümede zorluk ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde Levent Ergin'e yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği tanısı kondu. Tanının ardından diyalize girmeye başlayan Levent Ergin, nakil için 2 yıl önce Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu. Levent Ergin'e müjdeli haber, 22 Şubat'ta Yalova'dan geldi. Yalova Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen kişinin ailesi tarafından bağışlanan organlarından böbreği, bir gün sonra Çanakkale'de Levent Ergin'e takıldı. 3 saatlik başarılı bir operasyonla Ergin, sağlığına kavuştu.

Nakil olduğu gün arkadaşlarına 20 litrelik damacana ile kana kana su içme hayali olduğunu belirten Levent Ergin, "Diyaliz günleri tansiyonum düştüğü, sıvı çekildiği için çok zor bir gün geçiriyordum. Nakil olmanın en büyük güzelliği su içmek. Suya hasrettik, suya kavuştuk. Diyaliz döneminde hep arkadaşlarıma, 'Böbrek nakli olayım, 20 litrelik damacanayı dikeceğim' derdim. Bu hayalimi 5 litrelik su bidonunda gerçekleştirdim. Sağlığımıza kavuştuk" dedi.

'LEVENT BEY'LE 72'NCİ NAKLİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan ise, "3 yıldır doktor kontrolünde haftada 2 kez diyalize girerek hayatını idame ettiriyor. Bu da günlük hayatında zorluklara neden oluyor. Kendisi 2 yıl önce böbrek nakli olmak için merkezimize müracaat etti. Bu süre zarfında kendisine bir kez böbrek nakli çıktı. Telefonla arandı. Ama net bir iletişim kurulmadığı için gelemedi. O nakil şansını değerlendiremedi. Yalova Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın yakınları organlarını bağışladı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri merkezimize ulaştı. Yapılan tetkikler sonrası Levent Bey'e böbrek nakli sırası geldiği için böbreği kendisine başarılı bir operasyonla taktık. 3 Saat süren bir operasyon sonrası böbrek hızlı bir şekilde çalışmaya başladı. Hastamız hala daha kontrolümüz altında. Tetkiklerini yaptırıyor. Merkezimizde Levent Bey ile birlikte 72'nci naklimizi gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu.