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Nakil süreci başlayan Öykü Arin'e, Haluk Levent'ten moral

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 17:02 | Son Güncelleme

İZMİR'de, geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin'e (4) annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yüzde 50 uyumlu ilik nakli yapılması için süreç işlerken, şarkıcı Haluk Levent, minik kızı hastanede ziyaret etti. Levent, Öykü Arin ile birlikte şarkı söyleyip, oyun oynadı.  İzmir'de yaşayan Eylem Şen ile Çağdaş Yazıcı'nın kızı Öykü Arin'e, geçen yılın Kasım ayında, löseminin nadir görülen türlerinden JMML tanısı koyuldu.

Nakil süreci başlayan Öykü Arin'e, Haluk Levent'ten moral

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) - İZMİR'de, geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin'e (4) annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yüzde 50 uyumlu ilik nakli yapılması için süreç işlerken, şarkıcı Haluk Levent, minik kızı hastanede ziyaret etti. Levent, Öykü Arin ile birlikte şarkı söyleyip, oyun oynadı.
İzmir'de yaşayan Eylem Şen ile Çağdaş Yazıcı'nın kızı Öykü Arin'e, geçen yılın Kasım ayında, löseminin nadir görülen türlerinden JMML tanısı koyuldu. Bunun üzerine Yazıcı ailesi, Öykü Arin'e uygun ilik bulunması için hem yurt içinde hem yurt dışında 'Öykü Arin'e Umut Ol' adıyla kampanya başlattı. Birçok ünlü ismin de destek verdiği kampanya sayesinde binlerce kişi, kök hücre bağışında bulundu; ancak Öykü Arin için uygun donör bulunamadı. Antalya'da tedavisine devam edilen minik kız için başlatılan 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyasından mutlu haber çıkmadı. Daha fazla vakit kaybetmek istemeyen doktorlar, hastalığın Öykü Arin'in organlarına zarar vermemesi için anneden yarı uyumlu nakle karar verdi.
7 GÜN KEMOTERAPİ GÖRECEK
Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedavisi süren Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapılmasına karar verildi. Nakil için sürecin başlatıldığı dün öğleden sonra hastaneye gelen Eylem Şen Yazıcı'nın kan değerleri ölçüldü, genel sağlık taraması yapıldı. 1 hafta gözetim altında tutulacak Yazıcı'nın değerleri takip edilecek. Yine 1 hafta kemoterapi görecek Eylem Şen Yazıcı'dan 18 Nisan'da alınacak ilik, kızına nakledilecek.
28 GÜN STERİL ODADA KALACAKLAR
Öykü Arin nakil olduktan sonra anne- kız, 28 gün steril odada kalacak ve naklin başarılı olup, olmadığı gözlenecek. Yarı uyumlu nakil başarısız olduğu ya da JMML tekrar ettiği takdirde Öykü Arin'in yeniden nakil olması gerekecek. Bu nedenle küçük kız için başlatılan 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyası devam ediyor.
HALUK LEVENT'TEN DESTEK
'İyilik hareketi' AHBAP'ın kurucusu, şarkıcı Haluk Levent de Öykü Arin ve annesi Eylem Şen Yazıcı'yı hastanede ziyaret etti. Levent; Öykü Arin, annesi Eylem Şen, babası Çağdaş Yazıcı ve teyzesi ile fotoğraf çektirdi. Haluk Levent, daha sonra Öykü Arin'le odasında oyun oynadı, şarkı söyledi. Öykü Arin'in alkışlarla eşlik ettiği şarkıya annesi de katıldı. Eylem Şen Yazıcı, bu anların görüntülerini sosyal medya hesabından 'Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan Haluk Levent'e her şey için çok çok teşekkür ederiz' notuyla paylaştı.

FOTOĞRAFLI

Nakil süreci başlayan Öykü Arin'e, Haluk Levent'ten moralNakil süreci başlayan Öykü Arin'e, Haluk Levent'ten moral

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