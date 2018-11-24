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Nakış sanatı bu müzede yaşatılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 10:33 | Son Güncelleme

BURSA Kültür Turizm Tanıtma Birliği eliyle Bursa Olgunlaşma Enstitüsü katkılarıyla hayata geçirilen Nakış El Sanatları Müzesi'nde Bursa ve tüm Marmara Bölgesi’nde yaşayanların, geleneksel kültürünü yansıtan yüzlerce yıllık el nakışları, replikaları ile sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Nakış sanatı bu müzede yaşatılıyor

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BURSA Kültür Turizm Tanıtma Birliği eliyle Bursa Olgunlaşma Enstitüsü katkılarıyla hayata geçirilen Nakış El Sanatları Müzesi'nde Bursa ve tüm Marmara Bölgesi’nde yaşayanların, geleneksel kültürünü yansıtan yüzlerce yıllık el nakışları, replikaları ile sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.
Kültür Turizm Tanıtma Birliği'nce satın alınmak suretiyle Bursa’ya 'Nakış El Sanatları Müzesi' olarak kazandırılan 4 katlı tarihi konak, Bursa ve Marmara Bölgesi'nde yaşayan halkın, geleneksel kültürünü yansıtan yüzlerce yıllık el nakışları ile sanatseverleri ağırlıyor. Müze, bünyesinde barındırdığı atölye alanı sayesinde ziyarete gelen konuklarına, eserlerin işlenmesi sürecine tanıklık etme imkanı da sunuyor. Türkiye'nin ilk ve tek nakış müzesi olma özelliğine sahip müze, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
'BURASI YAŞAYAN BİR MÜZE'
Müzenin geçtiğimiz yıl haziran ayında hizmete açıldığını belirten, Bursa Olgunlaşma Ensitüsü El Sanatları Bölüm Şefi ve Bursa Nakış El Sanatları Müzesi Sorumlusu Güleser Sencar, ''Bursa ve Marmara Bölgesi"ndeki eski eserlerimizin yeniden orijinaline uygun işlemelerini yapıyoruz ve burada halkımız için sergiye çıkartıyoruz. Burası tarih kokan, eski ve yeniyi başka bir yerde göremeycekleri bir yer. Hem yerli hem de yabancılar tarafından büyük ilgi görüyor. Hatta erkek misafirlerimiz bile oldukça fazla sayıda. Bu müze bir anlamda yaşayan bir müze. Müzemiz bünyesinde bulunan atölyemizde, 8 usta öğretici arkadaşımız ile üretim yapıyoruz. Arkadaşlarımız eski eseleri yeniden işliyor, müzemizde sergiye çıkıyor. Nakışçılık, tamamen dejenere olmuş bir durumdaydı. Son 7 yıldır derin bir çalışma yapıyoruz. Eski eserlerin üzerinde çalışmalar yaparak yeniye uyarlıyoruz. Nakışçılığı topluma kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz '' diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Nakış sanatı bu müzede yaşatılıyorNakış sanatı bu müzede yaşatılıyorNakış sanatı bu müzede yaşatılıyorNakış sanatı bu müzede yaşatılıyor

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