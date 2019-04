Nakledilen karaciğerin şehit Sayın'ın olduğunu öğrenince dakikalarca ağladı 

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- SURİYE'de Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda yaralanan, tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra şehit olan Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın bağışlanan karaciğeri Adana'da Necati Alkan'a nakledildi. Alkan'ın kızı Burcu Alkan, babasının kendisine nakledilen karaciğerin Şehit Uzman Onbaşı Halis Sayın’a ait olduğunu öğrenince dakikalarca ağladığını söyledi.

Suriye'nin Azez ve Afrin bölgeleri arasındaki Melkiye'de Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye 31 Mart'ta teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Sözleşmeli Er Mustafa Ergen (21) şehit olurken, Uzman Onbaşı Halis Sayın ise yaralandı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Uzman Onbaşı Halis Sayın da 9 Nisan'da doktorların tüm çabasına karşın şehit oldu.

Doktorların görüştüğü aile, Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Şehit Halis Sayın'ın 2 böbreği, Gaziantep Üniversitesi'nde yapılan operasyonla, Mustafa Çelebi (57) ve İsmail Bolat'a (17) nakledildi.

DAKİKALARCA AĞLADI

Sayın'ın karaciğeri ise 10 Nisan günü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Necati Alkan'a takıldı. Naklin başarılı geçtiğini, fakat 1 haftalık kritik bir süreç olduğunu dile getiren Burcu Alkan, babasının ameliyattan çıktıktan sonra karaciğerin Şehit Uzman Onbaşı Halis Sayın'dan olduğunu öğrendiğini ve dakikalarca ağladığını söyledi. Babasının 10 sene siroz, sonrasında ise kanserle mücadele ettiğini söyleyen Alkan, Kasım ayından itibaren organ beklediklerini ifade etti.

'HEM ÜZÜNTÜLÜ HEM MUTLUYUZ'

Babasının son dönemde hastalığının iyice arttığını ve doktorların 2 ay zaman biçtiğini söyleyen Alkan, şöyle konuştu:

"Çok mutlu ve şaşkınız. Babam ameliyatı girmeden önce durumu öğrendik. Allah bir sevdiği kulu yanına aldı ve bir parçasını da babama verdi. Aslında mutluluğumuz ne kadar büyükse üzüntümüz de öyle. Karmaşık bir durumdayız. Şu an babamın kritik evreyi geçmesini bekliyoruz. Şehidimizin ailesine baş sağlığı diliyorum. Babam hastaneden çıktığı zaman onlarla görüşmek istiyoruz. Şehidimizin ailesine çok minnettarız çok teşekkür ediyoruz. Onlar olmasaydı belki de babam şu an hayatta olmayacaktı."