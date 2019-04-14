HABER

Nakledilen karaciğerin şehit Sayın'ın olduğunu öğrenince dakikalarca ağladı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 14:25 | Son Güncelleme

SURİYE'de Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda yaralanan, tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra şehit olan Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın bağışlanan karaciğeri Adana'da Necati Alkan'a nakledildi.

Nakledilen karaciğerin şehit Sayın'ın olduğunu öğrenince dakikalarca ağladı 

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- SURİYE'de Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda yaralanan, tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra şehit olan Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın bağışlanan karaciğeri Adana'da Necati Alkan'a nakledildi. Alkan'ın kızı Burcu Alkan, babasının kendisine nakledilen karaciğerin Şehit Uzman Onbaşı Halis Sayın’a ait olduğunu öğrenince dakikalarca ağladığını söyledi.
Suriye'nin Azez ve Afrin bölgeleri arasındaki Melkiye'de Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye 31 Mart'ta teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Sözleşmeli Er Mustafa Ergen (21) şehit olurken, Uzman Onbaşı Halis Sayın ise yaralandı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Uzman Onbaşı Halis Sayın da 9 Nisan'da doktorların tüm çabasına karşın şehit oldu.
Doktorların görüştüğü aile, Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Şehit Halis Sayın'ın 2 böbreği, Gaziantep Üniversitesi'nde yapılan operasyonla, Mustafa Çelebi (57) ve İsmail Bolat'a (17) nakledildi.
DAKİKALARCA AĞLADI
Sayın'ın karaciğeri ise 10 Nisan günü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Necati Alkan'a takıldı. Naklin başarılı geçtiğini, fakat 1 haftalık kritik bir süreç olduğunu dile getiren Burcu Alkan, babasının ameliyattan çıktıktan sonra karaciğerin Şehit Uzman Onbaşı Halis Sayın'dan olduğunu öğrendiğini ve dakikalarca ağladığını söyledi. Babasının 10 sene siroz, sonrasında ise kanserle mücadele ettiğini söyleyen Alkan, Kasım ayından itibaren organ beklediklerini ifade etti.
'HEM ÜZÜNTÜLÜ HEM MUTLUYUZ'
Babasının son dönemde hastalığının iyice arttığını ve doktorların 2 ay zaman biçtiğini söyleyen Alkan, şöyle konuştu:
"Çok mutlu ve şaşkınız. Babam ameliyatı girmeden önce durumu öğrendik. Allah bir sevdiği kulu yanına aldı ve bir parçasını da babama verdi. Aslında mutluluğumuz ne kadar büyükse üzüntümüz de öyle. Karmaşık bir durumdayız. Şu an babamın kritik evreyi geçmesini bekliyoruz. Şehidimizin ailesine baş sağlığı diliyorum. Babam hastaneden çıktığı zaman onlarla görüşmek istiyoruz. Şehidimizin ailesine çok minnettarız çok teşekkür ediyoruz. Onlar olmasaydı belki de babam şu an hayatta olmayacaktı."

FOTOĞRAFLI

Nakledilen karaciğerin şehit Sayın'ın olduğunu öğrenince dakikalarca ağladı Nakledilen karaciğerin şehit Sayın'ın olduğunu öğrenince dakikalarca ağladı Nakledilen karaciğerin şehit Sayın'ın olduğunu öğrenince dakikalarca ağladı Nakledilen karaciğerin şehit Sayın'ın olduğunu öğrenince dakikalarca ağladı

Kara deliğe düşersek ne olur? Kara deliğe düşersek ne olur?
Eski Milletvekili Akın son yolculuğuna uğurlandıEski Milletvekili Akın son yolculuğuna uğurlandı
Mardin’e turist akınıMardin’e turist akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Gözaltına alınan Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

Emina Jahovic yeni imajıyla dikkat çekti

Emina Jahovic yeni imajıyla dikkat çekti

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

PKK'lı teröristlerin üzerinden çıktı! Maç günü keşif yapmışlar

Teröristlerin üzerinden çıktı! Maç günü keşif yapmışlar

Gözaltına alınan Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

Ankara'da eğlence mekanı kurşunlandı: 1 yaralı

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Aydın’da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gece yarısı korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.