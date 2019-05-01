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NAKLİYAT-İŞ SENDİKASI KAZANCI YOKUŞUNA KARANFİL BIRAKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 14:26 | Son Güncelleme

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Nakliyat-İş Sendikası, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk, Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı.  Nakliyat-İş Sendikası üyeleri, Gümüşsuyu'ndan Taksim Cumhuriyet Anıtı'na kadar yürüdü.  Saygı duruşunda bulunan sendikacılar, anıta çelenk bıraktı.

Haber: Gülseli KENARLI-Kamera: Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Nakliyat-İş Sendikası, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk, Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı.
Nakliyat-İş Sendikası üyeleri, Gümüşsuyu'ndan Taksim Cumhuriyet Anıtı'na kadar yürüdü.
Saygı duruşunda bulunan sendikacılar, anıta çelenk bıraktı. Daha sonra Kazancı Yokuşu'na gelen grup buraya karanfil bırakarak 42 yıl önce hayatını kaybedenleri andı.
Genel Başkan Ali Rıza Küçükosmanoğlu, yaptığı açıklamada, 1 Mayıs kutlaması için Şanlıurfa'ya giderken geçirdikleri kaza sonucu hayatlarını kaybeden 5 kişiye rahmet diledi.

Görüntü Dökümü:
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-Gurubun yürümesi
-Grubun çelenk bırakması
-Grubun karanfil bırakması
-Küçükosmanoğlu'nun açıklaması
-Genel ve detaylar

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