HABER

Nakliyat-İş’ten Fransız işçilerine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 15:11 | Son Güncelleme

Nakliyat-İş Sendikası, Fransa’da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformunu protesto etmek için Fransa Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Nakliyat-İş Sendikası, Fransa’da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformunu protesto etmek için Fransa Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklama sonrası Nakliyat-İş Genel Başkanı ve sendika üyeleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yazdıkları mektubu konsolosluk binasına bıraktı.
Fransa’da yeni emeklilik yasası reformu hayatı felç etmeye ve hükümeti sarsmaya devam ederken, çeşitli sendikalar da duruma tepki göstermeyi sürdürüyor. Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve beraberindeki sendika üyeleri, Fransa İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelerek, Fransa’daki emeklilik reformunu protesto amacıyla basın açıklaması düzenledi.

“Macron’a bu işçi düşmanı yasayı geri çek diyoruz”
Yeni emeklilik reformunun işçinin haklarını göz ardı ettiğini ifade eden Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, “Günlerdir Fransa işçi sınıfı ayakta. Fransa tarihinin en büyük işçi eylemleri yapılmakta. Başta Paris olmak üzere tüm Fransa şehirlerinde yüz binlerce işçi ve emekçi ayaklanmış durumda. Çünkü emeklilik haklarını kısıtlayan, emeklilik hakları kademeli olarak 64 yaşına çıkartılmaya çalışılan bir yasal düzenleme yapmak istiyorlar. Bunun için de Fransa işçi sınıfı günlerdir ayakta. Bu yasal düzenlemeyle birlikte emeklilik maaşları da düşürüldü. Fransa halkı işçi düşmanı düzenlemeye karşı günlerdir grev yapıyor. Buradan Fransa işçi sınıfına dayanışmalarımızı iletiyoruz. Kalbimizin ve yüreğimizin Fransa işçi sınıfıyla beraber olduğunu iletiyoruz. Macron’a da bu işçi düşmanı yasayı geri çek diyoruz” dedi.

Korku filmi gibi! Sobayı tutuşturmak isterken alev topuna döndü Korku filmi gibi! Sobayı tutuşturmak isterken alev topuna döndü
Sağlık Bakanlığı ve TSK’dan Tel Abyad’da göz taramasıSağlık Bakanlığı ve TSK’dan Tel Abyad’da göz taraması
Jandarmanın yol kontrolünde uyuşturucu ve silah ele geçirildiJandarmanın yol kontrolünde uyuşturucu ve silah ele geçirildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Derin bacak dekoltesi olay oldu!

Derin bacak dekoltesi olay oldu!

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Acı olay! Yakınları buldu

Acı olay! Yakınları buldu

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Eşinin park etmesini beğenmedi, sonrası şaşkına çevirdi

Eşinin park etmesini beğenmedi, sonrası şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan oldu

Yeni İstanbul Ermeni Patriği belli oldu

İstanbul'da onlarca hücre evi basıldı! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da onlarca hücre evi basıldı! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: Metin Topuz'un tahliye talebine ret!

Metin Topuz davasında yeni gelişme!

Dövdüğü eşi ölünce tutuklanan astsubay: Başka erkeklerle yazışmalarını gördüm

O astsubay tutuklandı: Telefonunda o yazışmaları görünce...

Yalova'da tersanede yangın

Yalova'da tersanede yangın

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin yeni açıklama

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.