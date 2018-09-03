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Nakliye deposundaki yangın, 7 saatte söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 10:24 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki nakliye deposunda çıkan yangın, 7 saatte güçlükle söndürüldü.

Nakliye deposundaki yangın, 7 saatte söndürüldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki nakliye deposunda çıkan yangın, 7 saatte güçlükle söndürüldü. Kimyasal maddeler nedeniyle söndürme çalışmalarında zorluk yaşanırken, depoda büyük çapta hasar meydana geldi.
Dün saat 15.30 sıralarında Bozburun Mahallesi'ndeki, Denizlispor Yönetim Kurulu üyesi Fikret Akyol'a ait nakliye deposundan dumanlar yükselmeye başladı. Pazar günü olması nedeniyle kapalı olan depodaki dumanları fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine 32 itfaiye aracı, 100 itfaiye eri sevk edildi. İçerideki otomobil lastiğinden çeşitli ev eşyalarına kadar çok sayıda yanıcı maddenin de bulunduğu 2 katlı depoda, alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri, 6 ayrı noktadan alevlere su ve köpük sıkarak müdahalede bulundu. Simsiyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, deponun kimyasal maddelerin bulunduğu bölümüne müdahale sırasında itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Alevler, 7 saatte, saat 22.30 sıralında güçlükle söndürülürken, depoda büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

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Nakliye deposundaki yangın, 7 saatte söndürüldüNakliye deposundaki yangın, 7 saatte söndürüldüNakliye deposundaki yangın, 7 saatte söndürüldüNakliye deposundaki yangın, 7 saatte söndürüldü

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