Nakliye deposundaki yangın, 7 saatte söndürüldü (2)

HASARIN BOYUTU VE ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki nakliye deposunda çıkan ve 7 saatte güçlükle söndürülen deponun gündüz çekilen görüntüleri, zararı gözler önüne serdi. Yangında lastik, ahşap mobilya malzemeleri ve kimyasal maddelerin yandığı belirtildi. Depodaki bir iş makinesi ile çok sayıda makinenin tamamen yandığı kaydedildi. Depoda büyük hasar oluştuğu belirtildi. Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, depodaki yangının dış kaynaklı olup olmadığını incelerken, itfaiye ise yangının çıkış nedenini araştırıyor. Maddi hasarın ise inceleme sonrası belli olacağı öğrenildi.

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yangına, 50 araç ve 120 personelle 6 ayrı noktadan müdahale ettiği belirtildi. Yangının deponun arka bölümündeki kimyasal maddelerin de tutuşmasıyla büyüdüğü ifade edildi. Ayrıca Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopterin yangına havadan su atarak söndürme çalışmalarına katıldığı belirtildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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