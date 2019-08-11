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Nakliye dolandırıcılarınca çalınan 27 ton şeker Mersin’de bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 09:21 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’dan İstanbul’a götürülmek üzere bir tıra yüklenen ancak ulaşması gereken adrese götürülmeyerek çalındığı bildirilen 120 bin lira değerindeki 27 ton toz şeker, Mersin’de bir depoda bulundu.Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, nakliye işiyle uğraşan A.Ş., Afyonkarahisar’daki bir fabrikadan aldığı 27 ton şekeri İstanbul’daki bir firmaya götürmesi için kendisini Mustafa Ç.

Afyonkarahisar’dan İstanbul’a götürülmek üzere bir tıra yüklenen ancak ulaşması gereken adrese götürülmeyerek çalındığı bildirilen 120 bin lira değerindeki 27 ton toz şeker, Mersin’de bir depoda bulundu.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, nakliye işiyle uğraşan A.Ş., Afyonkarahisar’daki bir fabrikadan aldığı 27 ton şekeri İstanbul’daki bir firmaya götürmesi için kendisini Mustafa Ç. olarak tanıtan tır şoförü ile anlaştı. 5 Ağustos tarihinde 540 çuval içerisindeki 27 ton şekerle Afyonkarahisar’dan ayrılan tır sürücüsünün, 3 gün sonra hala İstanbul’daki adrese ulaşmadığını öğrenen A.Ş., jandarmaya müracaatta bulundu.
Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Gaziantep’te yakalanan ve gerçek isminin H.Ç. olduğu anlaşılan tır sürücüsü, sevk edildiği mahkemece tutuklanırken çalınan şekerler bulunamadı. Zanlının, Gaziantep’e gitmeden önce aracıyla Mersin’e uğradığı yönünde bilgi alınması üzerine çalışma başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki Mobese ve güvenlik kameraları görüntülerini inceledi.
Sokak üzerindeki binalar tek tek kontrol edildi
Kamera görüntülerinde zanlıya ait tırın, merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi’ndeki bir sokağa dolu olarak girdiği ve bir süre sonra boş olarak çıktığı belirlendi. Sokakta yaya olarak araştırma yapan ekipler, binaları tek tek kontrol etti. Yapılan araştırmada, çalınan şekerlerin camları gazete kağıdı ile kapatılmış bir depoda olduğu tespit edildi. Şekerler daha sonra sahibine teslim edildi. Deponun ise emlakçı aracılığı ile A.K. isimli şahıs tarafından kiralandığı öğrenilirken, bu şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

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