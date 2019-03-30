Nakliye komisyoncusu, tartıştığı kamyon şoförünü vurdu

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da nakliye komisyoncusu Uğur Sezgin, tartıştığı kamyon şoförü Murat Kaplan’ı (43) tabancayla başından vurarak ağır yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Nakliyeciler Sitesi'nde meydana geldi. Nakliye komisyonculuğu yapan Uğur Sezgin ile kamyon şoförü Murat Kaplan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur Sezgin, belinden çıkardığı tabanca ile Murat Kaplan'a ateş etti. Başından yaralanan Murat Kaplan, kanlar içinde yere yığıldı. Kaplan, çağırılan ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olay sonrası kaçan Uğur Sezgin'i yakalamak için çalışma başlattı.

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